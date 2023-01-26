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Нижегородца осудили условно за мошенничество в отношении 83 пенсионеров

Нижегородский райсуд рассмотрел уголовное дело учредителя компании «Пенсионный юрист», обвиненного особо крупном мошенничестве, сообщила прокуратура Нижегородской области.

По фабуле дела компания создавала видимость оказания юридических услуг, предлагая помощь в получении страховой пенсии по старости и увеличении размера выплат. На деле подсудимый похищал деньги. В январе-марте его жертвами стали 83 пенсионера, ущерб оценен в 1,4 млн руб.

Осужденному назначили три года лишения свободы условно.

Добавим, еще одно уголовное дело о мошенничестве в отношении пожилых нижегородцев слушается в Канавинском райсуде Нижнего Новгорода. Следствие полагает, что работники ООО «Союз-¬НН» обманывали пенсионеров, предлагая им посредничество в получении кредитов за половину суммы выданных займов и присваивая деньги.

Владимир Зубарев

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