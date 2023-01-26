Гепатит на обед

В Челябинске сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту оказания опасных для жизни и здоровья услуг после вспышки гепатита А среди клиентов кафе, расположенных в центре города. С начала января в больницу попали около 50 человек. Роспотребнадзор выявил очаги инфекции и многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в двух заведениях общепита — «Дархан» и «Аян». Центральный районный суд приостановил работу кафе на 60 суток.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело после вспышки заболевания вирусным гепатитом А в региональном центре. Такое решение принято по результатам доследственной проверки. Дело расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья или жизни потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ). Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

По данным следствия, в январе этого года несколько челябинцев были госпитализированы в одну из городских больниц с инфекционным заболеванием после обеда в кафе в Центральном районе. В ведомстве уточнили, что пока в деле нет конкретных фигурантов, обстоятельства преступления и виновные лица устанавливаются. Число пострадавших уточняется. Максимальное наказание, предусмотренное ч.1 ст.238 УК РФ, составляет до двух лет лишения свободы.

Первые случаи заболевания вирусным гепатитом А начали регистрировать в Челябинске в начале января. Заразившихся госпитализировали в инфекционное отделение ГКБ №8. Тогда сообщалось о девяти заболевших. В середине января министерство здравоохранения региона рассказывало СМИ, что пациентов уже около 50. В управлении Роспотребнадзора пояснили, что активно выявляемые случаи связаны с длительным инкубационным периодом гепатита А, составляющим до 35 дней. Как изменилось число пострадавших с тех пор, выяснить не удалось. «Ваши вопросы относятся к компетенции Роспотребнадзора, просьба обратиться за комментарием к ним»,— ответили в пресс-службе областного минздрава на запрос «Ъ-Южный Урал». Но в ведомстве рассказали о наблюдении за 92 контактными, в том числе 27 детьми, в домашних очагах заболевших. Пока ни у кого из них гепатит А не выявлен. Вакцинировано 14 детей.

В региональном управлении Роспотребнадзора на момент подготовки материала на запрос не ответили.

По фактам заражения челябинцев гепатитом А ведомство провело эпидемиологическое расследование и выявило очаги инфекции в двух кафе — «Дархан» и «Аян», расположенных в центре города на улицах Энтузиастов и Сони Кривой соответственно. Заведения принадлежат разным индивидуальным предпринимателям.

«В рамках эпидрасследования сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал пунктов питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А, установлен круг контактных лиц. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора на предприятиях организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция»,— сообщало ведомство. Роспотребнадзор возбудил в отношении владелиц кафе административные дела по ст.6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), а также составил протоколы о временном запрете деятельности заведений. Центральный районный суд признал предпринимательниц виновными и назначил наказание в виде приостановки деятельности каждого кафе на 60 суток. Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Челябинской области сообщило 23 и 25 января, что помещения заведений общепита опечатаны.

Случаи заражения гепатитом А в Челябинской области регистрируют не только среди посетителей кафе. В 2022 году в одной из школ Магнитогорска ввели карантинные мероприятия из-за заражения нескольких учеников. В этом году заболел школьник в Копейске. 12 января главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление «Об усилении мероприятий по профилактике вирусного гепатита А». Документ рекомендует минздраву региона, а также руководителям заведений общепита, производителям пищевых продуктов, предприятиям водоснабжения и водоотведения организовать и провести вакцинацию сотрудников против гепатита А. В минздраве области уточнили что план по вакцинации формируется из заявок организаций. «Руководителям необходимо провести сверку по всем сотрудникам и определить круг лиц, которые не переболели гепатитом А и ранее не вакцинированы, для представления списков в медучреждения и формирования общих планов. Вакцинация сотрудников проводится за счет средств работодателя. В настоящее время поступают единичные запросы на вакцинацию»,— сообщили в ведомстве. В 2023 году минздрав планирует приобрести 2 тыс. доз вакцины против гепатита А, в том числе для вакцинации контактных.

Юлия Гарипова