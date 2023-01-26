Участок под реновацию в центре Челябинска приобрели за 645 тыс. рублей

Подвела итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе Челябинска. Победителем стало ООО «СК “Гефест”», сообщают в администрации города.

Компания предложила цену в 645 тыс. руб. при начальной цене участка в 614,7 тыс. руб. Общая площадь территории под реновацию составит 1,18 га. На участке расположены два многоквартирных жилых дома, которые предстоит снести. Реализовать проект комплексного развития территории застройщику нужно будет в течение семи лет с момента заключения договора.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительная компания “Гефест”» зарегистрировано в 2021 году. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и владелец — Кирилл Авдеев.