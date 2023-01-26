Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Режиссер новой экранизации «Двенадцати стульев» пообещал переснять сцены с участием Дмитрия Назарова

Петр Зеленов, режиссер новой экранизации «Двенадцати стульев», объявил, что актер Дмитрий Назаров не будет участвовать в съемках фильма. Сцены с участием господина Назарова, который должен был сыграть Кису Воробьянинова, будут пересняты с другим актером.

Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Дмитрий Назаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы не так много сняли, чтобы переснять, ничего сложного в этом нет»,— сказал «РИА Новости» Петр Зеленов. Свое решение он связал с политической позицией Дмитрия Назарова, выступающего с резкой критикой политики российского руководства в отношении Украины.

«Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять»,— сообщил режиссер. Он сказал, что заявления господина Назарова стали для него «большим открытием» и «ударом».

Новая экранизация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова должна выйти в 2023 году. 14 января стало известно, что Дмитрий Назаров был уволен из МХТ им. Чехова, где он работал с 2003 года. Увольнение артиста связывают с его политической позицией. После увольнения на роли господина Назарова стали ставить других актеров — известно, что Воланда в «Мастере и Маргарите» вместо него сыграет Анатолий Кот.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...