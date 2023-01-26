Режиссер новой экранизации «Двенадцати стульев» пообещал переснять сцены с участием Дмитрия Назарова

Петр Зеленов, режиссер новой экранизации «Двенадцати стульев», объявил, что актер Дмитрий Назаров не будет участвовать в съемках фильма. Сцены с участием господина Назарова, который должен был сыграть Кису Воробьянинова, будут пересняты с другим актером.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Назаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы не так много сняли, чтобы переснять, ничего сложного в этом нет»,— сказал «РИА Новости» Петр Зеленов. Свое решение он связал с политической позицией Дмитрия Назарова, выступающего с резкой критикой политики российского руководства в отношении Украины.

«Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять»,— сообщил режиссер. Он сказал, что заявления господина Назарова стали для него «большим открытием» и «ударом».

Новая экранизация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова должна выйти в 2023 году. 14 января стало известно, что Дмитрий Назаров был уволен из МХТ им. Чехова, где он работал с 2003 года. Увольнение артиста связывают с его политической позицией. После увольнения на роли господина Назарова стали ставить других актеров — известно, что Воланда в «Мастере и Маргарите» вместо него сыграет Анатолий Кот.

Андрей Сапожников