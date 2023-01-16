Анатолий Кот сыграет Воланда вместо уволенного из МХТ им. Чехова Дмитрия Назарова

Актер Анатолий Кот исполнит роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита» в МХТ им. Чехова 29 января. Ранее в этой роли был занят актер Дмитрий Назаров. На прошлой неделе господин Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Кот

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Анатолий Кот

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«29 января роль Воланда в спектакле ''Мастер и Маргарита'' впервые исполнит артист Анатолий Кот»,— сообщается в Telegram-канале театра.

Об увольнении Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой в театре сообщили 14 января. О причинах увольнения представитель театра не рассказал, однако уточнил, что решение приняли 13 января по итогу разговора господина Назарова с худруком театра Константином Хабенским. Сам актер информацию не подтверждал. «Московской комсомолец» сообщал, что причиной увольнения стала публичная критика спецоперации.

Незадолго до этого в Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви». Публика возмутилась тем, что среди участников спектакля был Дмитрий Назаров.

Дмитрий Назаров работал в МХТ им. Чехова с 2003 года. Широкую известность ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня». После 24 февраля господин Назаров неоднократно критически высказывался о военной операции на Украине. Так, на своем YouTube-канале актер выкладывал ролики, где в стихотворной форме комментировал происходящие события. Иногда в роликах участвовала Ольга Васильева.

Лусине Баласян