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Коммерсантъ FM
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В России начнут блокировать продажу просроченных товаров

Правительство России в качестве эксперимента с 1 февраля по 1 августа запустит систему, которая будет технически блокировать продажу просроченной продукции. Под эксперимент подпадут ряд молочных продуктов, бутилированная питьевая и минеральная вода, а также пиво, некоторые слабоалкогольные напитки и табачная продукция. В случае успешного завершения эксперимента покупка товаров, незаконно допущенных к продаже или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами со специально разработанным программным обеспечением.

В сообщении пресс-службы отмечается, что эксперимент пройдет на добровольной основе. Его задача — отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Кроме продуктов питания для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, курительные смеси для кальяна, как содержащие табак, так и нет, а также электронные системы нагревания табака.

До конца года в правительстве пообещали предоставить предпринимателям доступ к информации об их потенциальных нарушениях — от недостатков процессов сертификации продукции до продаж просрочки. В рамках многолетней борьбы с контрафактом в России запущена цифровая система маркировки товаров. Сейчас она распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, меховые изделия, обувь и др.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посмотрите, что вы наделали».

Милена Костерева

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