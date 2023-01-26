В центре Ярославля хотят открыть вертолетный комплекс

В Ярославле на Которосльной набережной, на пустыре у КЗЦ «Миллениум», хотят организовать вертолетный комплекс. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Молчанова Фото: Telegram-канал Артема Молчанова

Инициативу сегодня обсудили в мэрии Ярославля. Площадки будут предназначены для размещения вертолетов типа Ми-8, которые используются в санитарной авиации, правительственных и деловых поездках.

По словам господина Молчанова, инвестор ООО «ЯрРегионАвиа» предлагает обустроить круглогодичную вертолетную станцию с диспетчером, ограждениями и охраной. На набережной могут расположиться до пяти взлетно-посадочных площадок. Мэр Ярославля дал поручение департаменту градостроительства проработать создание вертолетного комплекса, который может включать в себя также причал, административное здание и кафе.

«Летом вертолеты зачастую садятся в Ярославле на пустырь возле КЗЦ «Миллениум» и колеса обозрения. Это единственное место для взлета и посадки в центре города»,— заявил господин Молчанов.

Сумма инвестиций на данный момент не определена. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ЯрРегионАвиа» возглавляет Михаил Скворцов. Он же является руководителем АНО «Авиационный центр «Левцово».

Пять лет назад в Ярославле хотели построить вертолетный центр в Заволжском районе, однако планы остались не реализованными — жители города собрали подписи против и направили их в надзорные органы.

Алла Чижова