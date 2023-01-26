Русскоязычный финал

В субботу в споре за титул победительницы Открытого чемпионата Австралии сойдутся чемпионка прошлогоднего Wimbledon представительница Казахстана Елена Рыбакина и пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Это выяснилось после того, как в похожих по сценарию полуфиналах, каждый из которых состоял из двух партий, Рыбакина переиграла двукратную чемпионку Australian Open еще одну представительницу Белоруссии Викторию Азаренко, а Соболенко справилась с Магдой Линетт из Польши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Арине Соболенко (на фото) предстоит сыграть первый финал на турнирах Большого шлема, а действующей чемпионке Wimbledon Елене Рыбакиной — уже второй Фото: Clive Brunskill / Getty Images Арине Соболенко предстоит сыграть первый финал на турнирах Большого шлема, а действующей чемпионке Wimbledon Елене Рыбакиной (на фото) — уже второй Фото: Graham Denholm / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Арине Соболенко (на фото) предстоит сыграть первый финал на турнирах Большого шлема, а действующей чемпионке Wimbledon Елене Рыбакиной — уже второй Фото: Clive Brunskill / Getty Images Арине Соболенко предстоит сыграть первый финал на турнирах Большого шлема, а действующей чемпионке Wimbledon Елене Рыбакиной (на фото) — уже второй Фото: Graham Denholm / Getty Images

По составу участниц главный женский матч этого Australian Open оказался условно предсказуемым. Арина Соболенко в списках фаворитов турнира, по мнению большинства букмекерских контор, стояла на втором месте вслед за лидером мирового рейтинга Игой Швёнтек, а Елена Рыбакина, хотя и не входила там в топ-5, считалась классической темной лошадкой, от которой можно было ожидать неожиданностей любого масштаба. Если исходить из физических данных, силы подачи и плотности ударов на задней линии, то эти атлетичные и по-своему эффектные девушки вообще-то достойны иметь уже по два-три титула на чемпионатах Большого шлема. Особенно 24-летняя Соболенко, которая находится в первой десятке уже четвертый сезон подряд. Однако в ее случае до сих сказываются нюансы женской психологии, да и Рыбакина, которая младше на год, далеко не сразу раскрыла свой потенциал. Во всяком случае, ее прошлогодний триумф на Wimbledon, безусловно, стал сенсацией.

Соперницей Рыбакиной в полуфинале была еще одна по сравнению с Соболенко куда более заслуженная белоруска Виктория Азаренко. Ее выход в финал этого Australian Open, конечно, мог бы стать ярчайшим сюжетом всего турнира. Ведь за десять лет после своего второго мельбурнского триумфа экс первая ракетка мира, которая уже шесть лет в одиночку воспитывает сына, пережила немало крутых поворотов в своей судьбе. Вопрос был в том, что ее победа над Рыбакиной противоречила бы самой логике развития тенниса.

Даже сохраняя для своих 33 лет великолепную форму, одной из сильнейших представительниц своего поколения уже крайне сложно сражаться с более молодыми соперницами, не испытывающими перед ней никаких комплексов и превосходящими ее в силе удара по мячу — том самом компоненте, в котором в свое время превзойти Азаренко было крайне сложно.

Рыбакина, которая в третьем круге не без труда прошла американку Даниэль Коллинс, в 1/8 финала разобралась со Швёнтек, а в четвертьфинале — с рижанкой Еленой Остапенко, провела далеко не идеальный полуфинал. Но тем ценнее ее победа. Во второй половине первой партии был отрезок, когда у нее совершенно пропала первая подача, и неудивительно, что Азаренко, уступавшей 3:5, удалось перевести концовку сета в тай-брейк. Однако там более опытная из соперниц вдруг занервничала, и, начиная со счета 2:2, представительница Казахстана ушла в отрыв. Вторая партия прошла быстрее. Хотя при счете 5:2 Рыбакина не подала на матч, утомленная Азаренко не смогла затянуть концовку.

Противостояние Арины Соболенко и 30-летней Магды Линетт, которая, не имея до этого на своем счету на мейджорах ни одного выхода в четвертый круг, по результатам нынешнего турнира сумела превзойти свою соотечественницу Швёнтек, получилось очень похожим на первый полуфинал. Здесь тоже молодость была далеко не безгрешна, а ключевым оказался тай-брейк первой партии, который во многом и склонил опыт к капитуляции. Теннис Линетт, которая своими хлесткими ударами придает мячу хорошую скоростью и умеет эффектно менять направление атак, выглядел очень привлекательно, но козыри Соболенко, сумевшей, несмотря на это, задавить соперницу мощью, оказались сильнее. На 33 очка, выигранных ею ударами на вылет, Линетт смогла ответить всего лишь девятью. А подача, которая в прошлые годы нередко мешала Соболенко сделать очередной шаг вперед, на этот раз ее не подвела.

Субботняя встреча обещает получиться крайне интересной. Финалистки играют в похожий, максимально агрессивный теннис, к тому же они практически одинакового роста и в плане передвижения по корту мало уступают друг другу.

С точки зрения психологии ход борьбы в данном случае тоже предсказать крайне сложно. По идее, Соболенко, которая в этом году выиграла девять матчей подряд, не отдав ни одного сета, выглядит чуть более стабильной. Да и счет личных встреч в ее пользу — 3:0. Однако решающий матч турнира Большого шлема — это всегда особая история, к тому же на счету Рыбакиной уже имеется победа на прошлогоднем Wimbledon, где она в финале уступила первый сет туниске Унс Джабир. А опыт подобных триумфов, тем более таких непростых, стоит очень дорого.

Евгений Федяков