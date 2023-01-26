Бывшего губернатора Петербурга Полтавченко снова выдвинули в совет директоров ОСК

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко снова номинирован в качестве представителя государства в совет директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации, обратил внимание «Деловой Петербург».

Господин Полтавченко с конца 2018 года занимает должность председателя директоров совета ОСК, которая объединила в себе все государственные судостроительные активы. В совет директоров правительством РФ также были выдвинуты замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, замглавы Минобороны Алексей Криворучко, руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев и другие.

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