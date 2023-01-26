В Мюнхене арестован гражданин Германии по подозрении в шпионаже в пользу России

Мужчина по имени Артур Э. был задержан в аэропорту Мюнхена по подозрению в передаче российским властям разведывательных данных, сообщает генеральная прокуратура Германии. Задержанного подозревают в соучастии в госизмене (статья 94 УК Германии), он заключен под стражу.

«Артур Э. знаком с Карстеном Л., арестованным 21 декабря 2022 года. В 2022 году он передал информацию, полученную им в ходе профессиональной деятельности в Федеральной разведывательной службе (БНД Германии.— "Ъ"), в российскую разведку. Артур Э. привез информацию в Россию и передал российской разведке. Артур Э. не является сотрудником БНД»,— говорится в пресс-релизе на сайте генерального прокурора Германии.

Мужчина был задержан по прибытии из США. Ордер на его арест прокуратура выдала 22 января. Уточняется, что в расследовании деятельности Артура Э. принимало участие ФБР США.

Упомянутый в пресс-релизе Карстен Л., по данным следствия, в декабре 2022 года передал «одной из российских спецслужб» сведения, представляющие государственную тайну. Тогда в прокуратуре уточнили, что власти ФРГ инициировали обыски в доме и на рабочем месте «еще одного лица».

Андрей Сапожников