Главу таганрогского оборонного предприятия подозревают в хищении 80 млн рублей

Следствием выявлен новый эпизод мошенничества на сумму в размере 63 млн руб. по делу оборонно-промышленного предприятия АО «Звезда-Стрела» в Таганроге, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. Подозреваемыми в хищении являются генеральный директор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский, директор ООО «ТПК "Горизонт"» — ООО «Таганрогский литейный завод» Константин Слинько, а также начальник 222-го военного представительства Минобороны России.

В ходе оперативных мероприятий было обнаружено, что указанные должностные лица вносили недостоверные данные в расчетную документацию для дальнейшего хищения средств. По данному факту ВСУ СКР по ЮВО возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что директор АО «Звезда-Стрела» и начальник 222-го военного представительства Минобороны России подозреваются в хищении 15 млн руб. В настоящее время троим подозреваемым по всем эпизодам преступной деятельности вменяется в вину ущерб в размере 80 млн руб. Владимир Масленский, возглавляющий предприятие, был арестован на два месяца.

По информации «СПАРК-Интерфакс», АО «Звезда-Стрела» зарегистрировано в Таганроге в 2004 году. Специализируется на производстве частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов. Совладельцами компании являются АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"» (49%), ООО «Теплосервис» (40%), ООО «Альянс» (11%). В 2020 году выручка АО «Звезда-Стрела» составила 1,04 млрд руб., а чистая прибыль — 39,8 млн руб.

ООО «Таганрогский литейный завод» учреждено в 2013 году в Таганроге. Предприятие специализируется на литье чугуна. АО «Звезда-Стрела» владеет 26% в уставном капитале предприятия. Остальная часть принадлежит рязанскому АО «РКБ-Глобус». Директором ООО «Таганрогский литейный завод» является Константин Слинько, также возглавляющий ООО «ТПК "Горизонт"». В 2021 году выручка предприятия составила 800 млн руб., а чистая прибыль — 44,6 млн руб.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону