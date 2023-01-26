В Екатеринбурге на пять суток арестовали лидера армянской общины

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на пять суток лидера армянской общины «Ани-Армения» Масиса Назаряна. В пресс-службе суда порталу 66.ru заявили, что его признали виновным в организации несогласованной акции (ч.2 ст.20.2 КоАП).

По данным издания, что поводом для ареста стала организованная господином Назаряном акция 23 января в поддержку жителей Нагорного Карабаха. Мероприятие прошло у церкви Святого Карапета на ул. Белинского, 88 в Екатеринбурге.

Акция была связана тем, что с 12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты заблокировали Лачинский коридор — единственную дорогу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Активисты выступали против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под контролем российских миротворцев. Азербайджан отрицал блокировку Лачинского коридора.

Бывший депутат парламента Армении Арман Абовян раскритиковал решение Ленинского суда, назвав его «вопиющим случаем». «Говорил и говорю,одним из основных генераторов русофобских настроений в армянском обществе выступают те , кто в России за пару нефтеманатов готовы и Родину продать»,– написал экс-депутат в своем telegram-канале.

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