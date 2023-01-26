Новые поправки в Конституцию Татарстана одобрены в первом чтении

Новые изменения в конституцию Татарстана одобрены депутатами Госсовета в первом чтении 76 голосами за. Только восемь депутатов голосовали против, а один воздержался. Во втором чтении проект будет рассмотрен сегодня же.

Как сообщил глава парламентского комитета по госстроительству и правопорядку Альберт Хабибуллин республика откажется от «переходного периода» по переименовнаибю должности президента к 2025 году. Руководитель республики будет называть главой (раисом) сразу же после вступления в силу новых изменений.

"Ъ-Казань"