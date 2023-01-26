Житель Краснодара выпал из окна многоэтажки и погиб

В Краснодаре житель многоквартирного дома выпал из окна и погиб. Следователи организовали доследственную проверку, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла вечером 25 января в одном из домов жилого комплекса «Московский», расположенного на улице Карякина. По словам очевидцев, 37-летний мужчина упал с большой высоты.

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение»,— отметили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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