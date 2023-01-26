Инвестиции на эмоциях

Семь назад Челябинск входил в российский топ-10 по проведению деловых событий. На данный момент нас можно считать десятыми с конца. Зато в последние годы вырвались вперед Екатеринбург и Уфа. Челябинск же – единственный российский миллионник, где нет своего выставочного центра. Я не знаю, почему так сложилось. Считаю, что наш город должен стать площадкой крупного проекта, посвященного металлургии. Но где его проводить? Цех «Высота 239» на ЧТПЗ – отличное место, соответствующее профилю, но экспозицию в нем просто негде разместить. Организовать встречу профессионалов, пообщаться – это хорошо, но недостаточно. Деловое событие должно воздействовать на все органы чувств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Мещерякова, директор ООО «Первое выставочное объединение»

Светлана Мещерякова, директор ООО «Первое выставочное объединение»



Для проведения промышленной выставки недостаточно просто большого помещения. К площадке есть множество требований. Челябинску, по моему убеждению, не хватает выставок, на которых будут экспонироваться целые заводы, на стенды будут привозить и показывать в действии крупное оборудование. Как затащить огромный тяжелый станок на второй этаж или еще выше?

Когда строили конгресс-холл «Крылья» при губернаторе Дубровском, я смотрела на проект и думала: «Вы хотя бы спросите нас, тех, кто работает в отрасли!» Но никто не спрашивал. Ни эйфории, ни надежды на этот проект у меня не было сразу: одно то, что выставочный зал планировали разместить на каком-то пятом или восьмом этаже, давало понять: наша задача не будет достигнута.

Почти идеальной площадкой для размещения экспо можно назвать Торговый центр на улице Каслинской. Он находится в отличном месте, имеет прекрасную транспортную и пешеходную доступность и все же продолжает работать как обычное скопление магазинов в аренде. И уже лет двадцать Торговый центр называют умирающим, но, заметьте, он существует по сей день и не останавливает работу. На данный момент здание практически заполнено магазинами, расценки аренды в нем на рыночном уровне. Делать из этого места экспоцентр – значит, выкупить у собственника и дорабатывать по современным стандартам. Это, в том числе, серьезные требования к коммуникациям: на каждые пять метров площади должны быть подведены вода, канализация и сжатый воздух. И, главное, нужно понимать: в формате экспо место не сгенерирует то количество денег, которое генерирует сейчас. Прибыль будет гораздо меньше. Частному собственнику это по понятным причинам неинтересно.

Отсутствие в Челябинске специализированной площадки регионального уровня – это наша организаторская боль. Честно говоря, иногда я чувствую себя мухой, которая ломится в стекло: заниматься выставочным бизнесом в регионе, где нет выставочного центра – это… Лучше не вдумываться, а просто работать дальше.

В 2020 году мы убрали из своего портфеля ярмарки. Это всем известный формат, когда на большой площадке продаются товары от производителя, например, шубы и пальто или мед и рыбные деликатесы. Мы их убрали полностью. Главная причина – не коронавирусные ограничения на массовые мероприятия, как может показаться на первый взгляд, а отсутствие подходящей площадки. Дворец спорта «Юность», где мы проводили ярмарки несколько лет, стал МУПом, и теперь он практически полностью завязан на муниципальный спорт. Нас «по старой памяти» пускают только с самыми крупными событиями.

В любом спорткомплексе ты зависишь от графика матчей, который может существенно меняться в зависимости от того, как в сезоне выступает команда. Зависишь от времени растапливания льда в арене, это происходит фактически раз в год и, конечно, не подстраивается под выставочный график. В таких условиях организаторы не могут формировать план работы заранее и соблюдать его. Срывы, когда приходится в пожарном порядке переносить событие, бывали не раз.

Главные затраты на ту же ярмарку – это аренда зала (например, ДС «Юность» обходится в 200 тыс. руб. в день) и рекламная кампания, которая год от года становится дороже. Эти расходы ложатся на плечи тех, кто экспонирует продукцию. Люди считают свои деньги – и не будут приезжать себе в убыток. Госучастие, которое покроет часть расходов, снизит их затраты, мы получим хорошее наполнение выставки, а регион – источник статусных событий в своем живом активе. Понимание всего этого относительно спортивных событий у местных властей есть. В отношении деловых – как будто нет.

На спортивные события приезжают гости, живут и развлекаются, оставляя деньги в принимающем регионе. Плюс это бренд территории. С деловыми выставками и форумами то же самое. На наших мероприятиях сейчас 70% гостей – из других регионов. И я постоянно сталкиваюсь с переворотом сознания относительно Челябинской области. Заметнее всего это на сельскохозяйственных выставках. Делегаты, которые едут впервые, полны скепсиса: «Металлургический регион – и сельское хозяйство? Странно». А уезжают восхищенные. Но экспоненты, то есть те, кто демонстрирует продукцию, уже избалованы. Они говорят: «У вас нет своего экспоцентра, мы к вам не поедем. Лучше в Екатеринбург, лишние 200 километров дороги – это не вопрос». В результате лавры – и деньги – уходят в другой регион.

Впрочем, «Екатеринбург-Экспо» я не могу назвать подходящим примером для Челябинска. Насколько я помню, этот объект строили при участии федерального финансирования, что объясняет избыточные размеры комплекса. В нем есть площадки, которые по факту используются всего раз в год. С другой стороны, экспоцентр такого размера – большое окно возможностей для региона, перспектива развития на ближайшие 30-40 лет. Я рада, что у них это получилось, но мне как челябинскому предпринимателю, а не госдеятелю, ближе другой сценарий: у нас нужно строить поэтапно, и базой, которой хватит на далекую перспективу, может стать центр-десятитысячник. Даже 5 тыс. кв. м нам хватит за глаза. Для сравнения: «Екатеринбург-Экспо» – это четыре павильона по 15-20 тыс. кв. м. Важна и доступность места. Сейчас много рассуждений в пользу отказа от личного транспорта. При этом точка притяжения десятков тысяч человек в Екатеринбурге построена так, что добраться на общественном транспорте очень сложно. Правильнее поступили в Уфе: у них компактный экспоцентр с грамотной планировкой. Одно крыло сразу после возведения отдали в аренду крупным торговым компаниям. В другом проводят деловые события. Они генерируют трафик покупателей, а арендаторы, в свою очередь, приносят комплексу стабильный доход, не привязанный к выставкам. Симбиоз.

Срок окупаемости любого экспоцентра долгий. Стоимость строительства, если считать оптимально для Челябинска, около 500 млн руб. Возводить его нужно терминалами, тысячи по две. Большой выставочный проект займет два блока, менее масштабному хватит одного. И делать это нужно в той части города, которая превращается в новый центр: там работает ледовая арена «Трактор», достраивается кафедральный собор и концентрируется жилая застройка. Людей нужно приучить ходить на выставки – я говорю не о профессионалах узкой отрасли, а о простых челябинцах, которые выбирают себе досуг. Хорошо сделанная выставка увлекает любого. Нужно понимать и то, что на данный момент город арендует площадки для мероприятий с госучастием. Так что строительство собственного экспо – это и про экономию тоже.

Люди тянутся за профессиональным общением и с удовольствием участвуют. Тем более, когда понимают, что итогом станет увеличение доходов за счет продвижения. Деловое событие – это срез рынка, по которому за несколько минут становится ясно, кто и в каком масштабе на этом рынке присутствует. Я неслучайно называю то, что мы делаем, событиями. «Мероприятие» – создает образ какой-то «пожарной» активности, ликвидации ЧП. А на событии всем интересно и есть чем заняться. А за впечатлениями следуют и инвестиции в регион.

Светлана Мещерякова, директор ООО «Первое выставочное объединение»