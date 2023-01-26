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Коммерсантъ FM
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В России предложили запретить майнинг в жилых домах

Комиссия по энергетике Госсовета направила в правительство рекомендацию о запрете майнинга в жилых домах по всей России для предотвращения пожаров. Также предлагается запретить майнинг в энергодефицитных районах, в том числе в Москве, на Кубани и в Адыгее, а субъектам РФ дать полномочия по дополнительному налогообложению на добычу криптовалют. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ комиссии.

Член комитета Госдумы по информационной политике и связи Антон Ткачев рассказал «Известиям», что в случае одобрения предложенные комиссией рекомендации, скорее всего, будут рассматриваться в рамках отдельных законопроектов.

На сегодняшний день в России нет законодательства, регулирующего майнинг. 17 ноября 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о его регулировании. Минфин выступил против предложения Центробанка о тотальном лицензировании майнинга в рамках законопроекта. Ведомство настаивает на совместном согласовании с Банком России нормативного акта об экспериментальном правовом режиме.

Законопроект должны были согласовать до конца 2022 года. Однако, как пояснили в Госдуме, его принятие отложили из-за опасений, что майнинг будет использован для незаконного вывода денег за рубеж. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что документ продолжат рассматривать в 2023 году.

Подробнее о легализации майнинга в России — в материале «Ъ FM» «Майнинг проверяет инициативы».

Лусине Баласян

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