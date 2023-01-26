Штраф за незаконную расклейку объявлений в Перми планируют повысить до 5 тыс. рублей

Администрация Перми намерена увеличить штрафы за незаконную расклейку объявлений. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае», инициированный главой Перми Алексеем Демкиным, внесен в краевое заксобрание. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Предложенный администрацией Перми законопроект предполагает внесение изменений в ч. 1 ст. 6.8.1 закона в части увеличения суммы штрафа для лиц, осуществляющих незаконную расклейку объявлений. Предлагается увеличить его размер до 5 тыс. руб. Также предлагается увеличить и штрафы за повторные нарушения такого рода — до 10 тыс. руб. Корректировка штрафов необходима для снижения количества незаконных объявлений на фасадах зданий и других сооружений, например остановочных павильонов.

Перед разработкой законопроекта был проведен мониторинг составленных протоколов. По его итогам установлено, что все протоколы по ч. 1 ст. 6.8.1 закона были составлены в отношении лиц, осуществляющих расклейку объявлений в не установленных для этих целей местах. Кроме того, 53% протоколов об административных правонарушениях было составлено в отношении расклейщиков, ранее привлеченных к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение года.

Размер действующего административного штрафа составляет от 1 до 2 тыс. руб. По данным мэрии, такое наказание не приводит к значительному снижению числа незаконно размещенных объявлений. Так, за 2022 год в систему автодозвона было включено 55 884 телефонных номера, указанных в несанкционированных объявлениях.