УСК «Сибиряк» взыскала 176 млн рублей со структуры Росавтодора

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск ООО «Управляющая строительная компания “Сибиряк”», взыскав в ее пользу 176,5 млн руб. со структуры Росавтодора «Енисей».

Как следует из материалов суда, основанием для взыскания стал долг по заключенному в мае 2020 года контракту. УСК «Сибиряк» должна была до конца 2022 года за 992,7 млн руб. выполнить капитальный ремонт участка трассы Р-257 «Енисей» протяженностью 33 км.

Причины формирования задолженности по контракту в иске не указаны, опубликована только резолютивная часть решения суда.

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Дарья Решетникова