В Сочи водителя иномарки, насмерть сбившей подростка, 36 раз штрафовали за превышение скорости

В Сочи произошло ДТП, в котором погиб подросток. Водитель, который сбил ребенка, только в 2022 году 36 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Авария произошла 25 января около 19 часов на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе города. По предварительным данным, 26-летний водитель BMW не уступил дорогу и наехал на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия ребенок погиб. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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