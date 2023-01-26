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Porsche показал концептуальный спорткар Vision 357

Компания Porsche показала концептуальный спорткар Vision 357, который посвящен 75-летию немецкого автопроизводителя и его первой модели, представленному 8 июня 1948 года родстеру Porsche 356.

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Porsche Vision 357

Porsche Vision 357

Фото: Porsche

Porsche Vision 357

Porsche Vision 357

Фото: Porsche

Porsche Vision 357

Porsche Vision 357

Фото: Porsche

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Porsche Vision 357

Фото: Porsche

Porsche Vision 357

Фото: Porsche

Porsche Vision 357

Фото: Porsche

Образ классической модели был переосмыслен заводскими дизайнерами марки в современном ключе, чтобы объединить ретро-стилистику с современными технологиями. За основу концепт-кара был взят серийный спорткар 718 Cayman GT4 RS, который получил новый кузов.

К дизайну Porsche 356 отсылает характерный силуэт модели, «потайная» оптика с круглыми фарами, а также решетка радиатора сзади со встроенным в нее третьим стоп-сигналом. Купе получило 20-дюймовые магниевые колеса с углепластиковыми аэродинамическими колпаками, призванными напоминать характерные диски моделей 356 A и 356 B с барабанными тормозами.

Двухцветная окраска кузова оттенками Ice Grey Metallic и Grivola Grey Metallic отсылает к популярным в 50-е годы серым цветам. Дополняет окраску стилизованный гоночный номер «75», указывающий на юбилей Porsche. Заявлено, что часть кузовных панелей выполнена из пластика, армированного натуральным волокном на основе льна.

Серийных перспектив у Porsche Vision 357 нет, но отдельные дизайнерские решения концепт-кара будут воплощены в будущих спорткарах марки.

Максим Вершинин

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