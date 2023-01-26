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Коммерсантъ FM
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Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

Новый посол США в России Линн Трейси прилетела в Москву, сообщило американское посольство. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — написала американская дипмиссия в своем Telegram-канале. К посту прикреплена фотография дипломата из одного из московских аэропортов.

Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января. Ранее она занимала пост посла в Армении. Перед этим госпожа Трейси была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии в Госдепе США (2017-2018) и заместителем главы миссии в посольстве США в Москве (2014-2017).

Предшественник Линн Трейси, посол Джон Салливан, покинул должность в сентябре 2022 года из-за тяжелой болезни жены. После его ухода обязанности временного поверенного в делах США в Москве исполняла Элизабет Руд.

Об отношениях США и России читайте в публикации «Ъ» «Не говорят, но показывают».

Дарья Эрозбек

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