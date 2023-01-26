Прибыль делим пополам

«Татнефть» за девять месяцев 2022 года выплатила акционерам около половины своей прибыли. Держатели акций получили 83 млрд руб. дивидендов, в том числе за последний квартал — более 14 млрд руб. Это больше, чем в последние годы. Аналитики отмечают, что у компании оказался «достаточно неплохой уровень устойчивости к санкциям» и по итогам года дивиденды не будут ниже 50% чистой прибыли. В то же время в 2023 году дивиденды «даже в оптимистичном сценарии снизятся в годовом выражении на фоне повышенного дисконта на российскую нефть», прогнозируют эксперты. Также они не исключают «очередного роста налоговой нагрузки, если проблема дефицита бюджета не решится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ПАО «Татнефть» отчиталось о выплате дивидендов за третий квартал 2022 года. Держателям обыкновенных акций было направлено 13,6 млрд руб., привилегированных акций — 789 млн руб. Общий объем выплат составил 14,4 млрд руб.

С учетом того что за первое полугодие 2022 года дивиденды составили 68,5 млрд руб., всего за девять месяцев акционеры компании получили 82,9 млрд руб. В том числе выплаты на обыкновенные акции составили 78,35 млрд руб., на «префы» — 4,55 млрд руб.

Напомним, уставный капитал ПАО «Татнефть» составляет 2 326 199 тыс. руб., он разделен на 2 178 691 тыс. обыкновенных и 147 509 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. Татарстан владеет 34% обыкновенных акций (в том числе через госхолдинг «Связьинвестнефтехим»), в рамках программы ADR обращаются 24,5%, доля казначейских акций составляет 3%. На «Татнефть» приходится свыше 80% нефти, добываемой в республике. Татарстану принадлежит право «золотой акции» компании. Совет директоров возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно дивидендной политике, «Татнефть» выплачивает акционерам не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за девять месяцев 2022 года выросла на 49,3% сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 184,1 млрд руб. При этом выручка увеличилась на 31%, до 997,5 млрд руб. Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев «Татнефть» не раскрывала.

Таким образом на выплаты дивидендов была направлена почти половина чистой прибыли «Татнефти» (около 45%).

Как сообщал „Ъ“, до пандемии коронавируса дивидендные выплаты «Татнефти» достигали 100% чистой прибыли. По итогам 2018 года они составляли почти 198 млрд руб., а за первое полугодие 2019-го — более 93 млрд руб. Однако за последний квартал 2019 года на дивиденды было направлено лишь 147 млн руб. Тогда владельцы привилегированных акций получили по 1 руб., а владельцы обыкновенных акций вовсе были лишены дохода. Это объяснялось «текущей ситуацией на рынке нефти и нефтепродуктов», связанной со снижением спроса из-за коронавируса. По итогам первого полугодия 2020 года «Татнефть» распределила в пользу акционеров всю полученную тогда прибыль (около 23 млрд руб.). Однако годовые выплаты составили только половину годовой прибыли (51,7 млрд руб.). По итогам 2021 года на дивиденды было направлено 99 млрд руб.

Сокращение дивидендных выплат до 50% прибыли компании принималось на фоне отмены с 2021 года льгот для «Татнефти» на добычу сверхвязкой нефти и на выработанных месторождениях. Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов говорил, что инициатива правительства РФ увеличила налоговую нагрузку компании до 80 млрд руб., хотя в федеральном законе была прописана возможность для «Татнефти» получить налоговый вычет в размере до 36 млрд руб.

По итогам 2021 года группа компаний «Татнефть» увеличила добычу нефти до 27,8 млн тонн (в том числе ПАО «Татнефть» — 27,5 млн тонн). Это на 6,9% больше, чем годом ранее. Добыча сверхвязкой нефти в течение 2021 года достигла 3,66 млн тонн. Согласно собственной стратегии, «Татнефть» намерена увеличить добычу нефти до 40,5 млн тонн к 2030 году.

По итогам 2019 года рыночная стоимость «Татнефти» составляла 1,76 трлн руб. Однако в последующие годы стоимость акций компании постепенно снижалась. В 2020 году капитализация компании составила 1,19 трлн руб., в 2021 году — 1,16 трлн руб. По итогам третьего квартала 2022 года капитализация снизилась до 825 млрд руб. В начале 2023 года стоимость акций компании продолжает снижение. По итогам торгов 25 января цена обыкновенной акции достигла 334,3 руб., привилегированной — 330,2 руб.

«У „Татнефти“ отрицательный чистый долг и локально достаточно неплохой уровень устойчивости к санкциям. Масштабных планов по инвестициям у компании также нет. На этом фоне не видим причин снижать норму выплат ниже предусмотренных дивидендной политикой 50% прибыли»,— говорит аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман. По его словам, «даже при текущих ценах на нефть (58,8$ за баррель.— „Ъ“) свободный денежный поток компании способен покрывать и капитальные затраты, и дивиденды». Эксперт полагает, что в 2023 году дивиденды «даже в оптимистичном сценарии снизятся в годовом выражении на фоне повышенного дисконта на российскую нефть». «Наш базовый прогноз предполагает около 38 руб. дивидендов на акцию по итогам 2023 года, но даже для выполнения подобного необходим рост цены Urals до $65-70 за баррель»,— указывает он. Господин Кауфман считает, что в первую очередь на акции в текущем году будет влиять дисконт на российскую нефть и «способность компании минимизировать снижение объемов добычи и переработки нефти в условиях санкций». «Также важным риском является возможность очередного роста налоговой нагрузки, если проблема дефицита бюджета не решится»,— заключает он.

Кирилл Антонов