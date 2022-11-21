Страховки обратного действия

В последнее время участились жалобы граждан на одностороннее расторжение страховщиками договоров ОСАГО без возврата премии. Как правило, причиной служат ошибки в данных о владельце или автомобиле, совершенные при оформлении полиса. Юристы признают, что расторжение договора в данном случае законно. Правозащитники ждут от страховщиков большей лояльности к клиентам, однако участники рынка утверждают, что таким образом защищаются от мошенничества со стороны граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ноябре увеличилось количество случаев расторжения уже заключенных договоров ОСАГО по инициативе страховой компании (СК) из-за ошибок в данных страхователя или автомобиля, следует из сообщений граждан, опубликованных на порталах «Банки.ру» и «Сравни.ру». В ноябре появилось больше десятка таких жалоб, в то время как ранее счет шел на единицы.

Так, клиенты «АльфаСтрахования» жалуются, что компания расторгает договор из-за ошибок в мощности автомобиля или регистрации транспортного средства (ТС) и не возвращает страховую премию. На предложение страхователей исправить ситуацию страховщик отвечает отказом. На подобную практику жалуются клиенты «Абсолют Страхования» и МАКС.

По данным ЦБ за три квартала этого года, число жалоб на страховщиков выросло почти на 30%, до 41 тыс. штук. При этом на ОСАГО пришлось около 80% жалоб.

Как сообщили “Ъ” в ЦБ, в среднем ежемесячно по этой тематике поступает от четырех до шести десятков жалоб. «Мы направляли страховщикам предписания, проводили надзорные встречи, опубликовали информационное письмо с рекомендациями страховщикам не допускать недобросовестных практик»,— заключили в Банке России.

В «Абсолют Страховании» считают, что действуют в рамках закона. В соответствии с правилами ОСАГО, страховщик вправе в одностороннем порядке расторгать договоры при выявлении недостоверных сведений, имеющих значение для определения степени страхового риска, поясняют там. При этом после обращения в компанию клиент может восстановить договор с доплатой страховой премии, уверяют там. В «АльфаСтраховании» и МАКС не ответили на запрос “Ъ”.

Между тем клиенты других страховых компаний также сталкиваются с подобными ситуациями. Так, за три квартала 2022 года число расторжений договоров ОСАГО по инициативе СК из-за неверных данных составило от 150 тыс. до 300 тыс. случаев, следует из данных опрошенных “Ъ” страховщиков. По словам начальника отдела методологии по ОСАГО «Росгосстраха» Егора Светлова, как правило, неверно указываются сведения о территории преимущественного использования ТС, о его категории или о мощности двигателя. В «СберСтраховании» основная причина для расторжения договора — некорректная информация о целях использования автомобиля. Страхователи зачастую специально указывают неверные данные, чтобы страховщик применил коэффициенты, которые уменьшают страховую премию, утверждают в Российском союзе страховщиков (РСА).

Юристы подтверждают, что практика расторжения договоров ОСАГО в одностороннем порядке из-за ошибок находится в рамках закона. Страховщик вправе досрочно прекратить действие договора в случае выявления ложных или неполных сведений, представленных страхователем при заключении договора, но только в том случае, если они имели существенное значение для определения степени страхового риска, уточняет управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков. Для защиты своих прав эксперт советует обращаться в суд или ЦБ. В то же время адвокат МКА «Аронов и партнеры» Ирина Кузнецова предупреждает, что в случае обращения в суд в силу малозначительности суммы стоимости полиса судебные расходы превысят выгоду от этого разбирательства.

Правозащитники считают, что практику расторжения договоров ОСАГО по инициативе страховщика необходимо изменить. Так, вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин считает, что ошибки должны устраняться не путем расторжения договора — механистического подхода, а в рабочем порядке. «Например, если страхователь предоставил неверную информацию, которая влияет на стоимость полиса, то он может просто доплатить в личном кабинете,— предлагает он.— Если же ошибки не влияют на стоимость, то они должны устраняться самим страховщиком или страховым агентом». Впрочем, в РСА считают, что менять практику неверно, ведь в этом случае страховщик останется без рычагов противодействия мошенникам.

Юлия Пославская, Екатерина Волкова