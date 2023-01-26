Хорватия вошла в зону евро с более высокими ценами

С 1 января 2023 года Хорватия стала 20-й страной зоны евро — это первое расширение валютного блока с 2015 года (тогда к нему присоединилась Литва). Формально вхождение страны в валютный блок было одобрено в июле прошлого года (подготовка к этому велась с 2013 года, когда страна вошла в ЕС), тогда же был установлен обменный курс к нацвалюте — куне (7,54 куны за евро, в последние десять лет он колебался в диапазоне 7,3–7,7 куны за евро).

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Пока что наиболее заметным эффектом присоединения к зоне евро стало повышение цен на некоторые товары и услуги — правительство уже пообещало вводить штрафы, отменять энергосубсидии и повышать налоги, в случае если продавцы не снизят цены. Ассоциации ритейлеров, однако, объясняют их рост увеличением издержек: в прошлом году показатель увеличился на 10,8% (в среднем по странам зоны евро инфляция выросла на 9,2%). Эффект однократного роста цен является типичным при вхождении стран в валютные или торговые блоки, в Литве ЕЦБ оценил его в 0,04–0,11 процентного пункта инфляции.

Основным же положительным эффектом перехода на евро должно стать устранение валютного риска на фоне уже сложившейся высокой «евроизации» экономики страны: по данным ЕЦБ, в 2022 году доля депозитов в евро составляла около 45%, кредитов — свыше 50%, выпущенных гособлигаций — 70%. У Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехии и Польши — стран ЕС, сохраняющих собственные валюты,— эти доли существенно ниже (см. график). Глава Национального банка Хорватии Борис Вуйчич также объяснял потребность присоединения к зоне евро тем, что у Хорватии самые высокие валютные риски, а потому от присоединения к валютному блоку она может получить и наибольшее преимущество.

Предполагается, что устранение риска снизит стоимость финансирования для хорватских заемщиков. Однако, как указывает ЕЦБ, у Хорватии и ранее основную роль в финансовом секторе страны играли банки других стран зоны евро — это отличает страну от Швеции и Дании, которые также не перешли на евро (в Дании на референдуме против выступили 46,8% граждан), но в этих странах значительную долю банковского сектора занимают национальные банки, а заемщики не выиграют от присоединения к зоне евро, так как ставки ЦБ Швеции практически идентичны ставкам ЕЦБ, ставки ЦБ Дании — ниже, чем у ЕЦБ.

Татьяна Едовина