В стране патриотических уроков

Наступивший 2023 год может удивить переменами в системе образования, однако не концептуальными, а скорее идеологическими. Перемены эти, впрочем, логично вытекают из решений, принятых в 2022-м: до него патриотическое воспитание школьников оставалось в основном на бумаге, но теперь власти перешли к активным действиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Васильева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анна Васильева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В первое же воскресенье после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине учителя получили методички для специального урока. Они должны были «сформировать» у старшеклассников «адекватную позицию по вопросу проведения СВО вооруженными силами». В Минпросвещения признавались, что начали готовить эти уроки на следующий день после ввода войск.

Далее, весной, учителя периодически получали готовые материалы для специальных уроков, списки возможных вопросов, которые могут задать дети, и ответов, которые на них должны дать взрослые. Сначала школьникам рассказали про близость культур России, Белоруссии и Украины, затем объяснили, как правильно оценить влияние антироссийских санкций и распознать «фейки» о количестве погибших российских солдат.

В марте, по-видимому, были основанные на опыте доковидных лет опасения, что школьники и студенты выйдут на митинги против боевых действий. Но масштабных протестов так и не случилось, и это в Минпросвещения ставят себе в заслугу, хотя это едва ли единственная причина отсутствия протестов. Доля лоялистов оставалась высокой, а для несогласных к тому моменту приняли законы об административных и уголовных наказаниях за распространение фейков и дискредитацию армии. В школах же возродилась старая «традиция» доносов: например, учительница из Пензы Ирина Ген получила пять лет условно «за фейки о российской армии», после того как две восьмиклассницы поинтересовались у нее, почему они не поедут на соревнования за границу, а ответы записали на диктофон. Несколько таких публичных историй дали понять остальным учителям, что обсуждать такие темы вне формальных рамок себе дороже.

Чиновники тем временем решили создать такие рамки для постоянного использования: так появились «Разговоры о важном», которые проходят каждый понедельник в рамках так называемых классных часов. Что государство считает важным, стало понятно после первых же уроков: школьников учителя должны подводить к мысли о том, что за родину «не страшно умирать», и приводить в пример героя СВО, заманившего противника на минные поля. Военная тематика слегка разбавлялась юбилеем Циолковского, днями матери, отца и пожилых людей. После возмущения части родителей призывов не страшиться смерти стало поменьше, но канва не поменялась.

Военный конфликт на Украине решили тем временем зафиксировать в школьных учебниках. Часть учителей полагают, что пока это больше напоминает советскую политинформацию — исторические события требуют несколько десятков лет для их академического осмысления, а подготовленные второпях учебники могут исказить реальность.

Прививать любовь к родине стараются и другими методами. Теперь каждая учебная неделя в школах начинается с исполнения гимна и поднятия флага. Созданное по инициативе администрации президента всероссийское движение школьников многие сравнивают с пионерией, несмотря на нарочитую попытку избежать этой ассоциации с советским прошлым при выборе названия. Возвращается и военная подготовка: если раньше на местах подходили формально к этой части курса ОБЖ, то теперь детей будут взаправду учить обращаться с автоматом Калашникова и ручными гранатами. В вузах тоже может появиться курс по основам военной подготовки. В его программе прямо говорится: «В современных условиях подготовка граждан РФ к военной службе является приоритетным направлением государственной политики». Помимо этого, в высшей школе может появиться отдельный предмет «Основы и принципы российской государственности». В его рамках администрация президента вместе с Минобрнауки планирует привить студентам ценности, которые, по мнению чиновников, соответствуют национальным интересам страны.

Долгие годы представители власти твердили, что образование должно быть вне политики. Но в прошлом году те же самые люди словно обнаружили пустующую нишу и поспешили занять ее тем, что государство считает правильным. Зачастую для этого используются язык и методы, существовавшие в СССР, они знакомы инициаторам и многим исполнителям, но вопрос в том, понимает ли этот язык молодежь.

Образование немыслимо без доступа к альтернативным источникам информации — школьники найдут его даже в условиях ограничений и смогут самостоятельно делать выводы. Да и любовь к родине едва ли можно построить только на заранее прописанных правильных ответах на придуманные взрослыми вопросы, заставляя не задавать других и смотреть строго туда, куда положено. У такого метода есть название — пропаганда. И пускай букв в этом слове столько же, сколько в слове «патриотизм», и начинается оно тоже на «п», на деле это совсем другая история.

Анна Васильева, корреспондент “Ъ”