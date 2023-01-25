Подразделение, в котором служит экс-мэр Краснодара, уничтожило ПВД ВСУ в Орловке

Подразделение БАРС «Каскад», в котором контрактную службу проходит экс-глава Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов, приняло участие в ликвидации пункта временной дислокации (ПВД) украинских войск в Орловке. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Турчак в Telegram.

Фото: Андрей Турчак

«Еще один важный шаг на пути к нашей общей Победе. Враг будет разбит. Парни, спасибо»,— говорится в сообщении.

Евгений Первышов отправился в зону спецоперации РФ на территории Украины осенью 2022 года. В начале 2023 года депутат Госдумы РФ продлил свой трехмесячный контракт и остался на территории СВО.

Анастасия Донскова

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