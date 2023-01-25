Отпуск с сокращением

Заместителя директора ОГКУ «Правительство для граждан» («Корпорации развития интернет-технологий Ульяновской области») Светлану Опенышеву, отличившуюся тем, что, как и замминистра спорта Максим Соболев, она опубликовала в соцсетях фотографии своего зарубежного отдыха, увольняют в связи с сокращением ее должности. Разобраться с отпускниками поручил губернатор региона Алексей Русских, однако, в отличие от замминистра, Светлана Опенышева даже не попадала под действие регионального Кодекса этики госслужащего. Руководство корпорации утверждает, что давно было намерено провести оптимизацию, и сокращение — это лишь ­совпадение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Опенышева считает, что сокращение связано с исполнением поручения губернатора по зарубежным отпускникам

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Светлана Опенышева считает, что сокращение связано с исполнением поручения губернатора по зарубежным отпускникам

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В среду стало известно, что заместителя директора областного государственного казенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий — многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (ОГКУ «Правительство для граждан») Светлану Опенышеву увольняют в связи с сокращением ее должности.

Напомним, 10 января на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Алексей Русских, заметив, что ранее «уже рекомендовал работникам правительства и всем чиновникам воздержаться во время специальной военной операции от заграничных отпусков», раскритиковал чиновников, выезжавших за границу в отпуск на новогодние праздники (фото своих поездок разместили в соцсетях замминистра спорта Максим Соболев, который провел романтический отпуск на Шри-Ланке, и замдиректора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева, отдыхавшая с мужем в Таиланде). Заметив, что «запретить это не можем», губернатор поручил подготовить специальное распоряжение по поводу выезда за рубеж, а также рекомендовал непосредственным руководителям чиновников «разобраться» с отпускниками, пообещав, что иначе он разберется сам.

16 января комиссия (совет по вопросам профессиональной этики регионального правительства и администрации губернатора) приняла решение рекомендовать министру спорта Ульяновской области объявить выговор первому заместителю министра Максиму Соболеву за то, что тот провел свой отпуск в новогодние дни на Шри-Ланке, выложив в соцсети фотографии об этом. Как пояснили «Ъ» в комиссии, было подтверждено нарушение господином Соболевым региональной профессиональной этики сотрудников правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти региона. В кодексе отдельных требований о запрете публиковать в соцсетях фотографии с отдыха или о выезде на дорогие заграничные курорты нет, однако отмечается, что «сотрудники должны всемерно содействовать формированию позитивного облика органов государственной власти и воздерживаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб их репутации или авторитету». Министр спорта Рамиль Егоров подтвердил «Ъ», что «выговор с занесением в личное дело уже объявлен». Однако по Светлане Опенышевой никаких решений комиссия по этике не принимала.

Руководитель «Правительства для граждан» Олег Ягфаров, тем не менее, 17 января сказал «Ъ», что ждет решения комиссии и поступит так, как она ему порекомендует. Между тем в комиссии по этике «Ъ» пояснили, что вопрос по Светлане Опенышевой рассматриваться не будет, поскольку она не является госслужащей и под действие кодекса профессиональной этики госслужащего никак не попадает. Сама Светлана Опенышева говорила «Ъ», что не знает, «за что пытаются наказать», что никаких законов или инструкций она не нарушала, Кодекс этики госслужащего на нее не распространяется.

Позднее Олег Ягфаров в беседе с местным СМИ сообщил, что «Светлана Владимировна приняла решение уйти на заслуженный отдых, чтобы больше времени уделять семье». Тогда же госпожа Опенышева сказала «Ъ», что впервые слышит «о таком своем решении». И только в среду, 25 января, ей было передано уведомление о том, что «на основании приказа по ОГКУ от 25.01.2023 № 9 П» должность, которую она занимает, сокращается с 1 апреля 2023 года (в соответствии с законом, через два месяца после уведомления). Там же было сообщено о ее праве расторгнуть трудовой договор досрочно по собственному желанию, в связи с чем ей будет выплачена денежная компенсация в размере среднего заработка за два месяца работы.

Господин Ягфаров сказал «Ъ», что «комиссию создавать не стали», «принято решение вот такое». В то же время он отметил, что «вопросами оптимизации учреждения» «занимался уже в течение года», «решение было принято на этой неделе».

То, что решение о сокращении последовало после поручения губернатора «разобраться», Олег Ягфаров назвал «просто совпадением». По словам директора ОГКУ, из четырех должностей заместителей (одна из них «пустая») он сокращает две, полномочия, которые были на Светлане Опенышевой (курирование всех МФЦ), «замыкает на себя».

Госпожа Опенышева сказала «Ъ», что спорить с руководством не намерена и решила воспользоваться правом досрочного увольнения с компенсацией и выйти на пенсию, «четверг — последний день работы». Она уверена, что «сокращение» напрямую было связано с необходимостью исполнить поручение ­губернатора.

Светлана Опенышева родилась в апреле 1964 года, до 2007 года работала в администрации Димитровграда, была участником предвыборного штаба Сергея Морозова на выборах в декабре 2004 года, с 2007 года была приглашена в правительство региона, занимала должности вице-премьера облправительства, руководителя аппарата губернатора и правительства, курировала IT-сферу. С апреля 2016 года — директор ОГКУ «Правительство для граждан». В марте 2021 года в связи с планами губернатора Сергея Морозова реформировать деятельность ОГКУ перешла на пост заместителя и далее работала в статусе и.о. директора ОГКУ. В декабре 2021 года директором ОГКУ был назначен Олег Ягфаров.

Госпожа Опенышева известна в регионе своей активностью в соцсетях. Она стала первым чиновником в облправительстве, постоянно ведущим свой блог; у всех на слуху ситуация с инициированным ею в 2011 году «экспериментом» по обмену рабочими местами на один день с электриком ЖЭУ (эксперимент сорвался из-за излишних эмоций сторон); известны ее оскорбительные высказывания с требованиями «покинуть регион», адресованные тем, кто «пишет ложь о губернаторе». В 2019 году, находясь в отпуске, она разместила в Instagram селфи «много шоколада не бывает», на котором она проходит процедуру в нафталановой (нефтяной) ванне в отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане (город Нафталан). Губернатор Сергей Морозов решил «провести служебную проверку и уволить Опенышеву», поскольку «нельзя так кичиться своим достатком». Комиссия по этике пришла к выводу, что своим постом госпожа Опенышева «в определенной степени опорочила честь и достоинство чиновника», и рекомендовала губернатору объявить ей ­выговор.

Сергей Титов, Ульяновск