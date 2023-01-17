Замминистра спорта Ульяновской области получил выговор за отдых на Шри-Ланке

Вчера, 16 января, как стало известно «Ъ», комиссия (совет по вопросам профессиональной этики регионального правительства и администрации губернатора) приняла решение рекомендовать министру спорта Ульяновской области объявить выговор первому заместителю министра Максиму Соболеву за то, что тот провел отпуск в новогодние дни на Шри-Ланке, выложив в соцсети отпускные фотографии.

Зампред комиссии, глава управления госслужбы и кадров администрации губернатора Елена Чехунова подтвердила информацию о заседании комиссии, отметив, что по итогам рассмотрения ситуации комиссия «дала соответствующие рекомендации» главе министерства, однако сообщать подробности госпожа Чехунова отказалась.

Министр спорта Ульяновской области Рамиль Егоров сказал «Ъ», что его первому заместителю «объявлен выговор с занесением в личное дело, решение принято, оно однозначное и не изменится», «но официально оно будет оформлено в среду, после получения протокола комиссии». Господин Егоров также отметил, что «замечание было бы слишком мало, ошибку он признал, понял, что это неправильно — в такое время ездить за границу», а увольнение — слишком жестко, если учесть, что «Соболев — профессионал своего дела, 13 лет отработал».

10 января на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал чиновников, выезжавших за границу в отпуск на новогодние праздники (фото своих поездок разместили в соцсетях замминистра спорта Максим Соболев, который провел романтический отпуск на Шри-Ланке, и замдиректора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева, отдыхавшая с мужем в Таиланде). Заметив, что «запретить это не можем», губернатор поручил подготовить специальное распоряжение по поводу выезда за рубеж, а также рекомендовал непосредственным руководителям чиновников «разобраться» с отпускниками, пообещав, что иначе он разберется сам.

11 января господин Русских подписал распоряжение «об особенностях выезда за пределы РФ», согласно которому всем лицам, занимающим госдолжности и должности государственной гражданской службы в госорганах региона, а также работникам подведомственных им учреждений на период проведения специальной военной операции рекомендовано воздержаться от поездок в отпуск за пределы России. Аналогичная рекомендация дана и для муниципальных образований региона. Документ касается всех работников органов власти и подведомственных учреждений вплоть до уборщиц и водителей.

В комиссии по этике «Ъ» пояснили, что их рекомендация, основанная на положениях регионального Кодекса профессиональной этики госслужащего, касалась только Максима Соболева. По Светлане Опенышевой, которая госслужащей не является и на которую не распространяется кодекс, решение будет принимать руководитель ОГКУ.

Сергей Титов, Ульяновск