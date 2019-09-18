Губернатор Сергей Морозов решил за «шоколадную ванну» объявить чиновнице выговор

Вечером во вторник комиссия по этике, возглавляемая руководителем администрации губернатора Анатолием Озерновым, исследовав результаты служебной проверки по публикации в инстаграме директора ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий» Ульяновской области Светланы Опенышевой поста про «шоколадную ванну», рекомендовала объявить чиновнице выговор.

На минувшей неделе Светлана Опенышева, находясь в отпуске, разместила в закрытом аккаунте Instagram селфи, на котором она проходит процедуру в нафталановой (нефтяной) ванне в отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане (город Нафталан). Подпись под фото была: «Много шоколада не бывает». Поскольку иных пояснений не было, многие восприняли юмор буквально, после чего фото с подписью распространилось по открытым соцсетям с нелестными комментариями, на которые отреагировал губернатор региона Сергей Морозов, заявивший, что решил «провести служебную проверку и уволить Опенышеву», поскольку «нельзя так кичиться своим достатком».

Как пояснил “Ъ” член комиссии, руководитель управления госслужбы и кадров администрации губернатора Александр Рябоконь, рассматривалось несколько аспектов ситуации – «с финансовой, юридической и этической точек зрения». «С финансовой точки зрения, никаких нарушений нет, путевка на двоих стоила около 60 тыс. руб., это нормально. Но есть вопросы с этической точки зрения, насколько правильно она разместила комментарии, тем более что Светлана Владимировна (Опенышева – “Ъ”) еще является и советником губернатора по информационным технологиям», - сказал господин Рябоконь. По его словам, похожее фото с нафталановой ванной в соцсетях в свое время размещал и другой чиновник – Александр Брагин, «но там и комментарии его были иные». «Ранее я уже говорил ей, что, занимая высокий пост, она становится публичной личностью, и в ее личную жизнь могут залезать так, как посчитаю нужным, а значит, надо вести себя соответствующим образом, чтобы не давать повода», - пояснил собеседник, добавив, что есть Кодекс профессиональной этики чиновников, который распространяется и на нее (в свое время, будучи руководителем администрации губернатора, Светлана Опенышева сама принимала активное участие в разработке этого кодекса – “Ъ”).

По словам Александра Рябоконя, комиссия по этике пришла к выводу, что своим постом госпожа Опенышева «в определенной степени опорочила честь и достоинство чиновника» и рекомендовала губернатору объявить ей выговор. Проект распоряжения уже подготовлен. Как отмечают в администрации губернатора, Сергей Морозов в среду согласился с мнением комиссии и подпишет распоряжение после возвращения из командировки.

Сергей Титов, Ульяновск