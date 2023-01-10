Не переходить рубежи

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал чиновников за то, что они «вереницей» выезжают за границу на отдых, а затем публикуют фотографии в соцсетях. Он отметил, что и раньше давал рекомендации воздержаться от заграничных поездок, пока идет специальная военная операция, но на этот раз поручил подготовить специальное распоряжение по этому поводу. В администрации губернатора еще не знают, какие конкретно требования будут в этом правовом акте, ссылаясь на то, что необходимо тщательно изучить все документы и законы, однако отмечают, что документ будет подготовлен в ближайшие дни. Чиновниками, побывавшими в отпуске за рубежом и отметившимися в соцсетях по этому поводу, займется комиссия по этике областного ­правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиновниками, отдохнувшими на зарубежных пляжах, займется кадровая комиссия

Фото: фото со страницы в VK Светланы Опенышевой Чиновниками, отдохнувшими на зарубежных пляжах, займется кадровая комиссия

Фото: фото со страницы в VK Светланы Опенышевой

Во вторник губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона (аппаратном совещании) раскритиковал чиновников за то, что они в новогодние праздники выехали в отпуск за границу и демонстрировали это в соцсетях.

«Я уже рекомендовал работникам правительства и всем чиновникам воздержаться во время специальной военной операции от заграничных отпусков… Конечно, запретить мы этого не можем, но еще раз настоятельно рекомендую. Я прошу подготовить распоряжение за моей подписью. Мало того, что вереницей ездят туда, так еще и выставляют в соцсетях… Вы прекрасно знаете, о ком я говорю, Рамиль Евгеньевич (Рамиль Егоров, министра спорта. — «Ъ»), Олег Модорисович (Олег Ягфаров, директор ОГКУ «Правительство для граждан». — «Ъ»), сотрудницы у вас тоже злоупотребляют, разберитесь сами у себя. А если вы не разберетесь, я сам буду разбираться. И больше чтоб такого не было»,— сказал губернатор.

Речь идет о заместителе министра спорта Максиме Соболеве, который провел романтический отпуск на Шри-Ланке, и заместителе директора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлане Опенышевой, которая также выложила в VK фотографии отдыха на море за рубежом (судя по всему, в ­Тайланде).

Ранее, 9 января, Telegram-канал «Компромат Ульяновск» разместил фотографии отдыха Максима Соболева с его страницы в VK, назвав это «моральным разложением» «в то время, когда внимание всей страны направлено на помощь военным». Именно в отношении ненайденных авторов этого Telegram-канала, который постоянно критикует ре­гиональную исполнительную власть возбуждено уголовное дело о клевете распространенной в сети интернет (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы) по заявлениям руководителя администрации губернатора Вячеслава Барынина и министра физкультуры и спорта Рамиля Егорова.

Рамиль Егоров в беседе с «Ъ» пояснил, что по поводу отпуска его заместителя будет проведена служебная проверка, «по итогам которой будет вынесено дисциплинарное взыскание». «Есть только три варианта взыскания — замечание, выговор, увольнение. В связи с нарушением кодекса этики госслужащего не исключается ни один из вариантов»,— заметил министр.

Олег Ягфаров сказал «Ъ», что будет разбираться не он, «а кадровая комиссия правительства Ульяновской области, что она решит, то и ­будет».

Для Светланы Опенышевой это уже вторая неприятность, связанная с соцсетями — в 2019 году, находясь в отпуске, она разместила в Instagram селфи, на котором она проходит процедуру в нафталановой (нефтяной) ванне в отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане (город Нафталан). Подпись под фото была: «Много шоколада не бывает». Поскольку иных пояснений не было, многие восприняли юмор буквально, после чего фото с подписью распространилось по открытым соцсетям с нелестными комментариями, на которые отреагировал губернатор региона Сергей Морозов, заявивший, что решил «провести служебную проверку и уволить Опенышеву», поскольку «нельзя так кичиться своим достатком». Правительственная комиссия по этике пришла к выводу, что своим постом госпожа Опенышева «в определенной степени опорочила честь и достоинство чиновника» и рекомендовала губернатору объявить ей выговор.

В каком виде будет подготовлено распоряжение губернатора — о запрете выезда за рубеж или о запрете публиковать фотографии со своих поездок, неизвестно. Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский сказал, что «пока еще тема не отработана», «надо еще будет тщательно изучить все документы и нормативные акты, законодательство, кодекс профессиональной этики сотрудников правительства Ульяновской области». «Надо будет еще и проконсультироваться с коллегами из контрольно-надзорных органов, кроме того, мы понимаем, что выезд регулируется соответствующим законодательством. В ближайшее время документ будет подготовлен»,— сказал господин Преображенский.

В региональном Кодексе профессиональной этики сотрудников правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти региона отдельных требований о запрете публиковать в соцсетях фотографии с отдыха или о выезде на дорогие заграничные курорты нет, однако отмечается, что «сотрудники должны всемерно содействовать формированию позитивного облика органов государственной власти и воздерживаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб их репутации или авторитету».

Сергей Титов, Ульяновск