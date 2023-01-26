Прибыль нашлась в архивах

В 2022 году оцифровка документов принесла участникам этого рынка в РФ 6,4 млрд руб., и они ждут роста на 10–30% в 2023 году. В основном речь идет о заказах от банков и промышленности, а также госпроектах, например, по оцифровке архивов военкоматов. При этом аналитики отмечают, что до 2022 года 20% рынка занимали иностранные игроки и пока их доля существенно не снижается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” опросил участников рынка оцифровки документов в России об итогах 2022 года и прогнозах на 2023 год. По оценкам BuildDocs, объем рынка в прошлом году составил 6,4 млрд руб. Гендиректор компании Евгений Бузлаев считает, что к концу 2023 года общие продажи достигнут 8 млрд руб. Гендиректор Content AI Светлана Дергачева ждет роста «минимум на 10–15%», но при условии, если отнести к рынку и сферу создания электронных архивов. В Smart Engines говорят об увеличении на 20–30%, в компании «Биорг» — на 15–20%.

Речь идет об услугах по переводу документов в цифровой вид, продаже сканирующего оборудования, лицензировании типовых программ по распознаванию текста (OCR) и разработке индивидуальных решений. Военные действия на Украине отразились на рынке разработчиков OCR: российская часть бизнеса Abbyy перешла новой компании Content AI, а американская Kofax закрыла центр разработки в Санкт-Петербурге, прекратила продажи и техобслуживание в России.

Иностранные вендоры с 2017 по 2022 год занимали около 20% рынка, сейчас доля снизилась не более чем на 5 п. п., сказал “Ъ” менеджер практики «Стратегия трансформации» «Рексофт Консалтинг» Егор Гиренко. При этом он отметил, что рынок довольно сильно фрагментирован: «Отечественных игроков с долей более 1% — около пятидесяти».

Технологии обработки документов в 2023 году будут активнее внедряться в банках, страховых компаниях и промышленности, считает гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров. Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин отметил, что сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о конверсии большинства бумажных документов банков в электронную форму: «Когда он будет принят, рынок оцифровки ждет рост, поскольку банки хранят кубические километры бумажных документов».

На перенос в информационные системы исторических данных, представленных в аналоговой форме, в 2022 году тратилось около 5 млрд руб., сказал “Ъ” директор по работе с государственными заказчиками компании «Биорг» Илья Веригин. Он добавил, что затраты на оцифровку зачастую закладываются в стоимость услуг по созданию информационных систем, а около 3 млрд руб. в год госслужащие направляют на оцифровку собственными силами: «При достижении дедлайнов эти средства также становятся доступны участникам открытого рынка».

В ноябре 2022 года, спустя два месяца после объявления частичной мобилизации в России, президент РФ Владимир Путин подписал указ об оцифровке данных военнообязанных (см. “Ъ” от 25 ноября 2022 года). «Обеспечить преобразование» этих данных в цифровую форму нужно было, согласно указу, еще к 30 декабря того же года. Разрабатываются и другие государственные проекты по оцифровке: в январе 2022 года Владимир Путин поручил организовать оцифровку архивных документов, а 16 декабря правительство внесло в Госдуму поправки в закон «Об архивном деле» о единой государственной информационной системе (ГИС) для доступа к их цифровым копиям. «Если это будет реализовано, можно смело говорить о росте рынка на 10 млрд руб. ежегодно на протяжении ближайших 10–15 лет»,— считает господин Веригин.

Многие российские IT-компании исходят из того, что «во время нестабильности деньги остаются у государства», но это создает риск роста зависимости от госзаказа, отмечает гендиректор Factory5 (разрабатывает промышленное ПО) Денис Касимов. Это, по его мнению, создает трудности при работе над проектами для заказчиков вне Москвы: «В контрактах зачастую прописывается, что стоимость человеко-часа не может превышать среднюю по области. Поэтому во многих регионах, учитывая зарплаты айтишников, сложно даже согласовать работу».

Юрий Литвиненко, Никита Королев, Максим Буйлов