Вячеслава Цеповяза подозревают в отъеме агробизнеса стоимостью 970 млн рублей

Вячеславу Цеповязу, бывшему члену банды «Цапковских» ранее осужденному почти на 20 лет лишения свободы, предъявили обвинение в особо крупном вымогательстве и мошенничестве, в результате которого члены преступной группировки завладели бизнесом кубанских аграриев стоимостью 970 млн руб. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на участников процесса.

По данным следствия, Цапковские использовали предприятия «Артекс Агро» и «Слава Кубани» для получения легального дохода. В 2008 году бизнесмен Николай Гордик переписал предприятие ООО «АгроЮгИнвест» доверенному лицу злоумышленников по договору дарения. Как утверждает предприниматель, он сделал это под давлением и угрозами со стороны представителей банды.

В дальнейшем с целью получения займов у кредитных организаций Сергей Цапковский планировал создать агрохолдинг и включить в него компании «Кубань-Контракт» и «Кубань-99», занимавшиеся поставками ГСМ, а также построить сахарный завод. С этой целью, по утверждению учредителя ООО «Кубань-Контракт» Валерия Дорошенко, Сергей Цапковский и Вячеслав Цеповяз вели с бизнесменами переговоры, в том числе с применением угроз. Предприятия вошли в состав ООО «Агро-Полтавченское».

«При реорганизации бизнеса я получил 29% долей в "Агро-Полтавченское", что, как мне казалось, давало какие-то гарантии», — цитирует издание заявление господина Дорошенко.

Предприниматель утверждает, что не подписывал документов о переуступке прав на свою долю бизнеса, но оценивает понесенный ущерб в 6,7 млн руб. Учредитель «Кубань-99» Сергей Холмовой получил 12-ю долю в УК предприятия, но в дальнейшем эти активы перешли другому лицу. Бизнесмен оценил ущерб в 2,7 млн руб.

Предприятие «Агро-Полтавченское» являлось участником объединения заемщиков «Север Кубани», задолженность которого перед кредиторами составила 6 млрд руб. В 2014 году «Север Кубани» перешел под контроль агрокомплекса им. Н. И. Ткачева.

По мнению защиты, уголовное дело, возбужденное в отношении Вячеслава Цеповяза по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), является спекуляцией на скандале, связанном с кущевской бандой с целью обогащения заявителей.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram