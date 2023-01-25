Тайный советник выдал все тайны

В Нижнем Новгороде начали судить бывшего пермского чиновника Сергея Багаева. Он обвинен в получении откатов с подрядчиков водоканала в составе организованного преступного сообщества (ОПС), в том числе, через фиктивное трудоустройство жены. Обвиняемый хотел по знакомству устроиться советником на хорошую зарплату к руководителю АО «Нижегородский водоканал» Николаю Николюку. Впоследствии Сергей Багаев пошел на сделку со следствием и раскрыл преступную схему с участием бывшего руководства предприятия. Основные фигуранты вину не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Багаев изобличил бывшее руководство нижегородского водоканала

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сергей Багаев изобличил бывшее руководство нижегородского водоканала

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Канавинском райсуде Нижнего Новгорода началось судебное следствие в отношении Сергея Багаева — фигуранта резонансного уголовного дела о крупных взятках в руководстве муниципального водоканала. Организаторами преступного сообщества следствие считает москвичей Олега Лобанова и Илью Рыжего (последний объявлен в розыск). Бывший гендиректор водоканала Николай Николюк, по версии обвинения, был руководителем нижегородского крыла группировки. В получении откатов с подрядчиков и покушении на мошенничество также обвинили бывшего первого заместителя директора водоканала Александра Сидляревича, Артема Василенко (зять Олега Лобанова) и коммерсанта Владимира Пшеничникова.

Следствие полагает, что Олег Лобанов и Илья Рыжий в 2018 году посодействовали Николаю Николюку в назначении руководителем АО «Нижегородский водоканал» для того, чтобы затем собирать взятки с контрагентов предприятия за общее покровительство, своевременную оплату контрактов, заключение и продление договоров. Деньги перечислялись подрядчиками через аффилированные компании и благотворительные фонды Олега Лобанова «Отрада и утешение» и «Общество друзей монастыря Ватопед на святой горе Афон». На одно из первых заседаний по делу ОПС Лобанова-Рыжего-Николюка приезжал батюшка в рясе, шутивший, что он духовно окормляет свою паству в районном суде.

Сергей Багаев, которого начали судить отдельно от основной группы, полностью признал вину — в июне 2021 года он заключил сделку со следствием и дал подробные показания на других обвиняемых.

Сначала его допросили свидетелем обвинения. Он показал, что знает Николая Николюка еще со времен совместной работы в правительстве Пермского края. По его показаниям, в 2018 году господин Николюк, став гендиректором водоканала, позвал его на работу в Нижний Новгород, предложив должность своего советника с ежемесячной зарплатой 187 тыс. руб. и крупными премиями. Однако официально в АО «Нижегородский водоканал» Сергея Багаева никем не назначили. Он стал выполнять просьбы руководства предприятия, договариваясь с поставщиками о передаче взяток и получая свою долю от системы «кормления», рассказал свидетель.

Как следовало из обвинительного заключения, в ноябре 2019 года обвиняемый Багаев в квартире на Ижорской улице получил 3,5 млн руб. от Алексея Юнкевича за то, чтобы Нижегородский водоканал авансировал его компанию «Юникон-ЗСК», субподрядчика по ремонту канализационных коллекторов. По фабуле дела, Николай Николюк лично и через подчиненных требовал у господина Юнкевича 10–20% от суммы заключаемых контрактов.

Еще один любопытный эпизод связан с передачей взятки от директора клининговой компании «Адамант-НН» Оксаны Брызгуновой. За продление контрактов с водоканалом, как полагает следствие, первый заместитель Александр Сидляревич просил 200 тыс. руб. ежемесячно. Откаты передавались под видом выплат заработной платы: в аффилированную с Оксаной Брызгуновой компанию фиктивно была трудоустроена директором супруга Сергея Багаева, а деньги переводились на его банковскую карту. Таким образом за семь месяцев он получил 1,4 млн руб. своей доли в ОПС, следует из обвинительного заключения.

За дачу взятки по такой схеме Оксану Брызгунову в конце прошлого года осудили на условный срок со штрафом в 2,8 млн руб.

Гособвинитель Кира Обухова подчеркнула, что обвиняемый Сергей Багаев выполнил все условия соглашения с прокурором, рассказав о фактах взяточничества и роли других обвиняемых. Поэтому его будут судить в особом порядке, что предусматривает более мягкое наказание при вынесении обвинительного приговора без исследования доказательств. Бывший неформальный порученец бывшего директора водоканала сообщил, что он готов дать подробные показания — 15 февраля его должны еще раз допросить, на этот раз уже не как свидетеля, а как обвиняемого по вмененным ему пяти эпизодам получения взяток.

Комментировать свое уголовное дело Сергей Багаев и его адвокат Елена Иванова отказались.

Добавим, что основные фигуранты — учредитель благотворительных фондов Илья Лобанов, его зять и двое бывших руководителей АО «Нижегородский водоканал» — не признают вину в предполагаемом коррупционном сообществе. Они утверждают, что никакого преступного сообщества они не создавали, взятки не брали и в дальнейшем готовы подробно изложить свою версию событий и взаимоотношений с подрядчиками.

Роман Рыскаль