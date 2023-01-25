Росстат: задолженность по зарплате за декабрь снизилась на 37,5% — до 642,8 млн рублей

Задолженность по зарплате в России по состоянию на 1 января 2023 года снизилась 37,5%, составив 642,8 млн руб. По сравнению с 1 декабря прошлого года задолженность снизилась на 386,0 млн руб., следует из данных Росстата.

В декабре задолженность росла на 16,4%, составив 1028,8 млн руб., в ноябре задолженность снижалась на 6,2%, до 883,5 млн руб.

Задолженность в строительстве составила 13%; в образовании — 5,6%; добыче полезных ископаемых — 5,0%; транспорте — 4,3%; обрабатывающих производствах — 50,6%; организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 5,2%.

Мария Федотова