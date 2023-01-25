Агентство «Москва»: полицейского поместили под домашний арест по делу о сексуальном насилии над задержанной

Сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции по столичному району Замоскворечье задержан 3 января по делу о сексуальном насилии над задержанной в июле. Его обвинили по ч. 1 ст. 132 УК РФ (наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от трех до шести лет) и поместили под домашний арест. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

По данным источника, жертва полицейского была задержана 4 июля 2022 года по подозрению в распитии спиртного в общественном месте (ст. 20.20 КоАП РФ). В отделении полиции подозреваемый совершил в отношении задержанной насильственные действия сексуального характера, сообщает источник агентства.

Telegram-канал Baza 19 июля сообщал, что девушку в отделение полиции на Пятницкой улице привезли лейтенант Сяинов и сержант Анцупов. По их словам, девушка вышла из такси и начала пить вино из бутылки прямо на улице, за это ее и задержали. По словам полицейских, девушка пробыла в здании полиции 20 минут, все это время ее снимали камеры наблюдения.

Сама задержанная отрицала распитие алкоголя в общественном месте. По ее словам, в отделении один из сотрудников совершил над ней сексуальное насилие, она написала на своих обидчиков заявление. В полиции назначили проверку и выяснили, что 4 июля девушку действительно привезли в отделение лейтенант Сяинов и сержант Анцупов, материал передали в Следственный комитет России. После оба полицейских были отстранены от работы.

Мария Федотова