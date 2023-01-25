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Коммерсантъ FM
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Крупнейший в мире производитель бумаги продаст долю в группе «Илим» российским партнерам за $484 млн

Американская компания International Paper сообщила, что продаст свою половину компании Ilim SA, владеющей крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции на российском рынке — группой «Илим». Покупателем станут российские партнеры за $484 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Сделка должна получить одобрение регулирующих органов. В 2007 году International Paper купила долю в Ilim SA за $650 млн. Российский бизнес принес International Paper около $250 млн прибыли за три квартала 2022 года, а также $204 млн дивидендов. По итогам 2022 года стоимость всей компании Ilim оценивали в $3,5 млрд.

International Рареr сообщила о намерении продать свою долю в Ilim еще весной прошлого года. 50% Ilim контролируют Захар Смушкин, а также братья Борис и Михаил Зингаревич. Ilim владеет 96,37% в группе «Илим», еще 2,39% принадлежит International Paper. Компания может продать и эти 2,39% партнерам. Как следует из пресс-релиза, они уже заявили об интересе к его покупке. Предполагаемая сумма сделки — $24 млн. Условия продажи обсуждаются.

Компанию «Илим» основали в 1992 году. Тогда она носила название «Илим Палп Энтерпрайз». В число соучредителей «Финцелл», которая была учредителем «Илима», входил Дмитрий Медведев. Ему принадлежало 50% «Финцелл», а также 20% — напрямую в «Илим Палп Энтерпрайз». Большая часть продукции «Илим» (70%) уходит на экспорт. Доля компании на рынке товарной целлюлозы в России — 75%, на рынке картона и бумаги — 20% и 10%. Ее центральный офис расположен в Санкт-Петербурге. Заводы компании находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.

В мае об уходе из России сообщил производитель бумаги SvetoCopy — компания Sylvamo Corporation. Компания продала российские активы местному менеджменту.

Анастасия Ларина

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