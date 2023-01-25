Перевал Дятлова накрыл туман

За неделю до очередной годовщины трагедии на перевале Дятлова эксперты обнародовали новые факты и версии произошедшего с группой туристов в 1959 году. Прокуратура после проверки в 2020 году установила, что туристы погибли в результате схода лавины. Однако исследователи допускают, что всему виной мог быть неудачный пуск крылатой ракеты: туман азотной кислоты дошел до палатки студентов УПИ. Кроме того, очевидцы сообщали о загадочном движущемся «огненном шаре», природа которого не установлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поисковики возле палатки группы Дятлова, частично раскопанной от снега

Фото: А. С. Чеглаков Поисковики возле палатки группы Дятлова, частично раскопанной от снега

Фото: А. С. Чеглаков

Трагедия на перевале Дятлова произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института (УПИ) под руководством Игоря Дятлова отправились в шестнадцатидневный поход, чтобы преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Однако в назначенное время они не вышли на связь. Поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело, во время расследования которого установлено, что палатка была оставлена внезапно и одновременно всеми туристами. На трупах отсутствовали телесные повреждения и признаки борьбы, все ценности остались нетронутыми.

28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Следствие пришло к выводу, что причиной гибели туристов стала стихия.

Однако на протяжении последующих десятилетий эксперты пытались установить «истинную» причину трагедии. В 2019 году сотрудники управления Генпрокуратуры в УрФО инициировали новую проверку, установив, что дятловцы погибли от последствий лавины. Они были вынуждены экстренно отойти на 50 м от палатки, однако из-за плохой видимости не смогли вернуться обратно и замерзли.

Родственники погибших с такой версией не согласились, настаивая, что причиной смерти стала техногенная катастрофа во время запуска ракеты. Они настаивали на возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 (умышленное убийство двух и более лиц).

25 января 2023 года в ходе пресс-конференции эксперты, изучающие трагедию на перевале Дятлова, обнародовали новые обстоятельства происшествия, которые, по их мнению, могут служить подтверждением версии с ракетой. Участник поисковых работ в 1959 году ведущий научный сотрудник ОАО ВНИИМТ Владислав Карелин заявил, что в изучении причин трагедии использовались результаты анализа метеорологических условий 2 февраля 1959 года, проведенного в рамках прокурорской проверки. Так, было установлено, что в тот день в районе перевала держались морозы, что может подтвердить как версию с лавиной, так и иные теории, представленные экспертами ранее.

Впрочем, по словам господина Карелина, в экспертизе была допущена ошибка.

Так, в результатах анализа было указано, что на северо-востоке горы Холатчахль снег достигал высоты 2,5 м, что подтверждает версию с лавиной. Однако сам господин Карелин во время поисков группы Дятлова результата обильных осадков не заметил — на остроге «торчали камни».

Владислав Карелин рассказал, что 17 февраля его поисковая группа увидела в районе перевала Дятлова летающий «огненный шар», который двигался с востока на запад. Данный объект позже заметили и в других местах, однако тогда свидетели утверждали, что «шар» двигался с юга на север.

«Какой-то неопознанный объект летел с юга на север, а затем он изменил направление и полетел с востока на запад. Изменение траектории движения мог совершить только какой-то крылатый неопознанный объект»,— подчеркнул Владислав Карелин.

Он отметил, что это «совершенно новый установленный факт», на основании которого можно поднять вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

Исследователь причин гибели группы Дятлова Вадим Скибинский предположил, что наблюдаемыми «огненными шарами» могли быть выхлопные газы запущенной ракеты, которые в высоких слоях атмосферы обретают форму шара, а из-за отражения Солнца начинают светиться, образуя «эффект Луны». Он также допускает, что причиной трагедии мог стать запуск ракеты.

Теория господина Скибинского основана на показаниях свидетелей, утверждавших, что следы студентов начались от 10 м до 50 м (по разным оценкам) от палатки, которую им пришлось срочно покинуть. Связано это с тем, что снег вокруг палатки был подтоплен.

Однако причиной природного явления стала не высокая температура, поскольку тогда снег был бы одинаково растаявшим везде. Эксперт предположил, что на снег было оказано химическое воздействие, при этом необходимое количество «химии» могли перенести только ракеты Р-12 (жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности) и «Буря» (первая в мире сверхзвуковая двухступенчатая межконтинентальная крылатая ракета наземного базирования). «Документов об испытаниях “Бури” не было. Значит, остается только Р-12»,— заключил исследователь. В случае неудачного запуска ракеты мог произойти выброс азотной кислоты, образующей туман, который мог достичь палатки.

Вадим Скибинский добавил, что в январе-феврале 1959 года из поселка Полярного в Ямало-Ненецком автономном округе запускали шесть ракет, но документальных подтверждений того, что какой-то из них был неудачным, нет. В Полярном, по неофициальной информации, проводили испытания ракет, в том числе Р-12. Расстояние до Свердловской области около 1 тыс. км. По мнению эксперта, ракета могла пролетать над перевалом.

Председатель совета межрегиональной общественной организации «Общество памяти группы Игоря Дятлова» Олег Архипов рассказал, что с телами погибших работал судмедэксперт Борис Возрожденный, который обратил внимание, что на вскрытие лично приезжал прокурор области, чего обычно не бывает в таких случаях. «Известно, что морг во время вскрытия первой пятерки был оцеплен, туда даже не допустили санитаров»,— отметил эксперт. Он добавил, что якобы фрагменты внутренних органов дятловцев тогда изъяли представители КГБ.

Илья Смирнов, Екатеринбург