Новые книги об иностранцах в России

Александр Чудинов «Французские гувернеры в России»

Издатель РОССПЭН

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В середине 1990-х годов специалист по Французской революции Александр Чудинов наткнулся в архиве на письма некоего Жама к Жильберу Ромму, чьей биографией историк в тот момент занимался. Ромм был важным деятелем революционной эпохи, до того служившим в России гувернером у графа Александра Строганова, Жам же — персонажем абсолютно неизвестным. Тем не менее спустя почти 30 лет Чудинов написал и его жизнеописание. Жам оказался Пьером-Иньясом Жонес-Спонвилем, оставшимся в истории как соавтор утопического трактата «Философия Страны истинного счастья» (к которому, как доказывает Чудинов, он на самом деле имел довольно опосредованное отношение). Спонвиль был фигурой крайне характерной для эпохи Просвещения. Как и его друг Ромм, он служил гувернером в одном из самых благородных российских семейств — у графа Алексея Кирилловича Разумовского, разрабатывал собственную педагогическую систему, а также увлекался философией и воздухоплаванием. Нельзя сказать, что его биография изобилует удивительными событиями. Любопытным чтением «Французских гувернеров» делает то, что жизнь героя здесь переплетается с жизнью автора — хроникой поиска, попыткой по крупицам реконструировать биографию маленького человека, фигуры с полей большой истории.

Джулия Л. Микенберг «Американки в Красной России»

Издательство НЛО

Перевод Татьяна Азаркович

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В 1920-е и ранние 1930-е годы Советский Союз был местом притяжения для множества интеллектуалов, активистов, авантюристов и просто людей, искавших лучшей жизни. Мы знаем многих из них, больше — мужчин. Историк Джулия Микенберг перемещает фокус на женщин, точнее — на американок. Среди ее героев есть пара знаменитостей: танцовщица Айседора Дункан, анархистка Эмма Гольдман, но в основном это персонажи не слишком известные. Их привлекали провозглашенные новым строем социальные гарантии и сексуальные свободы, гендерное и расовое равноправие, возможность поучаствовать в грандиозном эксперименте (попыткой построить локальный коммунизм была американская колония на Кузбассе, которой посвящена одна из глав), стать проповедниками новой веры и рассказать на Западе правду о «красном Иерусалиме» (как окрестили Москву журналистки Рут Кеннелл и Милли Беннет). Многие из них разочаровывались, другие старались сохранить верность коммунизму до самого конца. В предисловии Микенберг говорит об отношениях американок и СССР как о драматической истории любви. Именно так — как серию немного сентиментальных документальных новелл — она и пишет свою книгу. При этом «Американки в Красной России» — подчеркнуто ангажированное исследование. Микенберг объясняет: русский роман американских женщин важен как часть истории западного женского движения, источник вдохновений и разочарований, без которого современный феминизм был бы другим.

Зинаида Бонами «Герварт Вальден — куратор нового искусства»

Издательство МСИ «Гараж»

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Герварт Вальден — критик, писатель, композитор, теоретик и проповедник экспрессионизма, немного — бизнесмен, а немного — подвижник, создатель знаменитого журнала Der Sturm и одноименной берлинской галереи, приложивший огромные усилия, чтобы объединить модернистские искусство, литературу, музыку, кино, философию в одно движение, а Германию, Австрию, Италию, Францию, Россию — в единое поле обмена образов и идей, а также картин и денег. Звездной эпохой Вальдена были ранние 1910-е. После Первой мировой его галерея пришла в упадок, отношения с художниками начали портиться, требовался новый источник вдохновения. Примерно тогда же Вальден увлекся левыми идеями и вступил в Коммунистическую партию. В 1927 году — в год массового паломничества западных интеллектуалов в СССР — он впервые приехал в Советский Союз, в 1930-м выпустил книгу о своем путешествии и специальный номер «Штурма» (открывавшийся восхищенным репортажем из исправительного лагеря), а спустя еще год решил перебраться туда окончательно. Места в советской культуре он себе не нашел, преподавал немецкий в Инязе и писал учебники, жил относительно незаметно, наблюдал постепенное уничтожение авангарда, пока накануне войны сам не был арестован по обвинению в шпионаже. В октябре 1941-го он умер в саратовской тюрьме от голода. Первую русскоязычную биографию Вальдена написала известный музеевед Зинаида Бонами. Вальден интересует ее во многом как пионер современного кураторства. Вся ее книга — своего рода гимн кураторскому делу.

Саймон Купер «Счастливый предатель»

Издательство Corpus

Перевод Полина Жерновская

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Герою этой книги, двойному агенту Джорджу Блейку, досталось меньше славы, чем его коллеге и одно время приятелю Киму Филби. Отчасти потому, что он меньше гнался за ней. История его не менее увлекательная. Интеллектуал-космополит, искатель приключений и одновременно истово верующий человек, он хотел в юности стать священником, но вместо этого стал секретным агентом — сначала британским, а потом советским. Этот переход был не циничной переменой хозяина, а чем-то вроде религиозного обращения. Оно случилось с Блейком в 1951 году — в корейском плену, под воздействием вовсе не пыток, как полагали его недруги, а оказавшихся в камере книг Маркса и Ленина. Вернувшись в Англию, он развел активную шпионскую деятельность, способствовав поимке десятков западных агентов на востоке, пока в 1961 году не раскрыли его самого. Суд приговорил Блейка к невиданному сроку в 42 года, но еще через пять лет он виртуозным образом бежал из тюрьмы и вскоре добрался до Советского Союза. Там он мирно прожил больше полувека, работая специалистом по Ближнему Востоку в Институте международных отношений, общаясь с другими бывшими шпионами, постепенно разочаровываясь в реальном социализме, но сохраняя вернуть коммунистическим идеалам. Журналист Саймон Купер навестил его в Москве в 2012 году, но свою книгу решился выпустить только год назад — после смерти героя. Основная специализация Купера — спорт. Зная это, «Счастливого предателя» волей-неволей читаешь как историю, скажем, блистательного бегуна. Некоторые этические и политические соображения этой книги выглядят наивно, но это очень достойная и трезвая биография.

Сёрен Урбански «За степным фронтиром»

Издательство НЛО

Перевод Миля Закирова

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Эта книга не столько про иностранцев, сколько про саму границу — то, что превращает людей, населяющих одну территорию, в иностранцев друг для друга. Американский историк Сёрен Урбански описывает метаморфозы русско-китайской границы начиная с XVII века, когда казаки впервые прибыли в Забайкалье, а династия Цинь почти синхронно установила контроль над соседними территориями, и вплоть до наших дней. Сейчас это типичная граница двух национальных государств, жители которых живут в своих культурах (одни едят картошку, другие — рис) и не слишком много знают друг о друге. Но так было не всегда. Еще в XIX веке эта пограничная зона, населенная русскими и китайцами, бурятами и тунгусами, солонами и чипчинами, была своеобразным фронтиром — подвижной территорией этнического и культурного смешения, обменов, конфликтов, миграций, сближений и отдалений. Урбански подробно реконструирует этот процесс. Несмотря на увлекательный предмет (фронтир всегда порождает романтику в духе вестернов) и обилие тревожных эпизодов вроде конфликта на озере Хасан, это степенное, академическое исследование, требующее от читателя определенного терпения.

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