Петербургская Becar совместно с татарстанским застройщиком откроет первый в Казани апарт-отель

Татарский девелопер ГК «НоваСтрой» совместно с петербургской Becar Asset Management откроет первый в Казани апарт-отель для частных инвесторов, сообщила в среду, 25 января, пресс-служба Becar. Гостиничный комплекс на 106 номеров будет реализован на улице Бурхана Шахиди в центре столицы Татарстана.

Соглашение о строительстве апарт-отеля в Казани было подписано Becar Asset Management 25 января с местной девелоперской группой компаний «НоваСтрой». Компания получит право на использование бренда Vertical Boutique на основании договора франчайзинга. Он же предусматривает, что управлять гостиницей будет компания Becar Hospitality. Объем инвестиций в проект и сроки его реализации стороны не уточняют.

Площадь здания четырехзвездочного отеля составит 4,8 тыс. кв. м, включая подземный паркинг. Помимо самих гостиничных номеров здесь будут предусмотрены помещения для размещения ресторана и спа-салона. Номера категорий «стандарт», «комфорт» и «семейный» будут распродаваться в розницу отдельными лотами с доходностью в районе 7% годовых, говорится в сообщении Becar.

Как отмечает Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management, турпоток в Казань в 2022 году вырос на 11% до 3,3 млн человек, а к 2030 году местные власти планируют достичь показателя в 5 млн человек в год. «Такие рекордные показатели туристического потока требуют создания современной туристической инфраструктуры, в том числе и гостиничной»,— говорит эксперт.

Александра Тен

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