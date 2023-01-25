Переславец отравил двух женщин метиловым спиртом

Переславский районный суд Ярославской области приговорил к 3 годам лишения свободы местного жителя за продажу алкогольной продукции, в составе которой находился метиловый спирт, внесенный в список ядовитых веществ. После употребления данного алкоголя в 2021 году скончались две женщины. В пользу потерпевших семей суд постановил взыскать 5 млн руб.

Суд установил, что в августе 2021 года подсудимый купил у незнакомого мужчины на заправке в Ленинградской области 4 пятилитровые канистры с поддельным коньяком и 16 пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью. Как выяснило следствие, в состав всех жидкостей входил метиловый спирт.

После этого в Переславле-Залесском мужчина продал одну из канистр с коньяком своему знакомому за 800 руб. Покупатель вместе со своей женой и знакомым распили ее спустя несколько дней в Казани. Ночью девушке стало плохо и ее госпитализировали, спустя почти месяц она скончалась от острого отравления метиловым спиртом.

Еще одну канистру с коньяком подсудимый продал 31-летнему знакомому в Переславле. Мужчина тоже употребил алкоголь вместе со своей супругой. Женщина на следующий день потеряла сознание, была доставлена в больницу, где скончалась спустя двое суток после употребления.

В пресс-службе областного суда рассказали, что подсудимый признал вину частично и извинился в суде перед потерпевшими. У каждой из погибших осталось по трое детей.

«Подсудимый пояснил, что он периодически просил приятеля привезти ему алкогольную продукцию, которую употреблял сам и распространял по знакомым по их просьбам. Ранее никто не жаловался на недомогания. Он не знал, что в составе алкоголя был метиловый спирт. Это был для него шок, умысла на продажу метилового спирта не имел»,— сообщили в суде.

Алла Чижова