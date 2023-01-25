Владимир Путин назвал целью спецоперации защиту людей и России

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, рассказал о целях российской военной операции. Глава государства, как и в день ввода российских войск на Украину, заявил, что задача спецоперации — защита людей и самой России.

«Цель (военной операции на Украине.— "Ъ") как я уже много раз говорил, — прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить»,— сказал президент.

Владимир Путин встретился с учащимися высших учебных заведений России в ходе посещения Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Кроме того, президенту представили отечественные разработки в области авиационных беспилотных систем и радиоэлектроники, а также проекты резидентов и потенциальных участников кластера «Ломоносов» по направлениям «Передовые промышленные технологии» и «Биомедицина».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева