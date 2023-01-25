Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин назвал целью спецоперации защиту людей и России

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, рассказал о целях российской военной операции. Глава государства, как и в день ввода российских войск на Украину, заявил, что задача спецоперации — защита людей и самой России.

«Цель (военной операции на Украине.— "Ъ") как я уже много раз говорил, — прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить»,— сказал президент.

Владимир Путин встретился с учащимися высших учебных заведений России в ходе посещения Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Кроме того, президенту представили отечественные разработки в области авиационных беспилотных систем и радиоэлектроники, а также проекты резидентов и потенциальных участников кластера «Ломоносов» по направлениям «Передовые промышленные технологии» и «Биомедицина».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...