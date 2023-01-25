Папа римский: гомосексуализм — грех, но не преступление

Папа римский Франциск раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность, и назвал их несправедливыми. Он заявил, что гомосексуализм — это грех, но не преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский

Фото: Yara Nardi, Reuters Папа римский

Фото: Yara Nardi, Reuters

В интервью AP понтифик сказал, что «бог любит всех своих детей такими, какие они есть», и призвал католических епископов поприветствовать представителей ЛГБТ в церкви. «Быть гомосексуалистом – это не преступление. Да, это грех. Но сначала давайте начнем различать грех и преступление. Не проявлять милосердие друг к другу — это тоже грех»,— отметил он.

Папа римский Франциск не в первый раз поднимает эту тему. После своего избрания на престол в 2013 году он говорил: «Если какой-то человек — гей — и ищет бога, является человеком доброй воли, то кто я такой, чтобы судить его?» В 2018 году он сказал, что родители не должны осуждать детей в случае, если они признаются в гомосексуальной ориентации. Он призвал в таком случае молиться и вести диалог.

Лаура Кеффер