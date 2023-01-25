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В Екатеринбурге можно купить квартиру и получить паркинг или ремонт в подарок

Самые популярные квартиры в Екатеринбурге - евротрешки, на втором месте - евродвушки, затем идут студии и четырехкомнатные. К такому выводу пришли аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент».

Фото: пресс-служба компании «Страна Девелопмент»

Больше половины покупателей – это женщины: 56% представительниц прекрасной половины стали обладателями квартир в новостройке. 93% клиентов - жители города и области, остальные 7% - покупатели из других регионов. 77% квартир оформляются в ипотеку, 13% - в рассрочку, оставшиеся 10% - за наличку.

В ноябре 2022 года девелопер анонсировал старт продаж своего флагманского проекта в столице Урала ЖК “Сибирский сад”. Во время презентации клиенты компании забронировали первые 28 квартир, на следующий день в офисе продаж было жарко - менеджеры и сотрудники колл-центра работали в усиленном режиме.

Меньше, чем за три месяца 155 квартир уже нашли хозяев, 15 сейчас в стадии оформления и ещё 30 на брони. Всего в первом доме микрорайона - чуть более 1000 квартир, которые разместятся в трех 32-этажных башнях.

Для своих клиентов девелопер подготовил выгодные предложения. При покупке квартиры формата евро-3 и евро-4 будущие новоселы получат место в паркинге в подарок. Доступ в паркинг бесключевой, камера распознает машину по марке и номеру и автоматически открывает ворота. В паркинге, как и на территории всего ЖК, установлены камеры видеонаблюдения.

На определенный пул квартир действует акция «Ремонт в подарок». Дизайнеры девелопера подобрали три варианта цветовых решений: натуральный, светлый и темный. Квартира будет полностью готова к переезду, жильцам только нужно завезти мебель и можно отмечать новоселье. Более 20% клиентов предпочитают покупать квартиру сразу с ремонтом, так как его стоимость можно включить в ипотеку.

Жилой комплекс «Сибирский сад» находится в 15 минутах от центра города, на пересечении улицы Сибирский тракт, переулка Базовый и улицы Ткачей. Рядом с микрорайоном вся необходимая инфраструктура уже сформирована: в пешей доступности остановки, детские сады и школы, продуктовые магазины и аптеки, фитнес центры и места для отдыха. Всего в ЖК будет 8 домов. На первых этажах расположатся магазины и аптеки, кафе и пекарни, салоны и клиентские центры. Каждая квартира в комплексе будет укомплектована системой «умный дом». Узнать подробнее о ЖК и планировках, выбрать подходящую квартиру и забронировать ее можно на сайте ГК «Страна Девелопмент» ekb.strana.com.

Застройщик ЖК «Сибирский сад»: ООО СЗ «Городок»

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ООО СЗ «Городок»

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