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обновлено 13:09

Казанский девелопер согласовал проект планировки для застройки участка в Верхней Курье

Проект планировки территории (ППТ) для первого проекта казанского девелопера «Джи-групп» в Пермском крае прошел согласование. Как сообщили в компании, в настоящее время «Джи-групп» занимается получением разрешения на строительство первой очереди жилого комплекса в микрорайоне Верхняя Курья. В соответствии с утвержденным ППТ она будет включать два дома общей площадью около 25 тыс. кв. м, прогулочную аллею, детский сад на 200 мест и несколько коммерческих объектов. Сейчас в разработке находится проект второй очереди ЖК, которая расположится ближе к Каме.

В марте 2022 года стало известно о намерениях «Джи-групп» заняться жилищным строительством в Перми. Компания приобрела в Верхней Курье участок 10 га под комплексную застройку, где планируется возвести четырехэтажные жилые дома, объекты социнфраструктуры и прочее. Общая площадь жилья составит 50 тыс. кв. м. Еще один участок под застройку «Джи-групп» купила на ул. Карпинского, 115б, его площадь составляет 8,17 га. Здесь тоже планируется комплексная застройка.

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