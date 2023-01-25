Пермские власти введут неформальный запрет на выступление «нежелательных» артистов Stand Up

Мэрия Перми пожаловалась в администрацию президента на выступление артиста Stand Up Нурлана Сабурова, проходившее в местном ДК им. Солдатова 6 сентября 2022 года. Как сообщил 59.RU заместитель главы пермской администрации по социальным вопросам Алексей Грибанов, причиной стали звучавшие во время сольного концерта комика «пошлые шутки», выходящие за рамки «нормального человеческого понимания». «Я уж молчу, что там очень много было нецензурных слов. Жалко, что в записи его нет — корреспонденты бы сами посмотрели, послушали и оценили, насколько действительно это стоит показывать»,— сказал господин Грибанов.

В пятницу, 27 января, в ДК им. Солдатова в Перми должен пройти концерт стендапера Андрея Бебуришвили (18+). Он, по словам замглавы города, состоится. Однако в дальнейшем мероприятия, запланированные на этой площадке, будут проходить более тщательный отбор. «Это не то что цензура. Но сейчас у нас ДК Солдатова очень востребован. Поэтому у них есть возможность выбирать, с кем работать, а с кем — не работать. Мы не запрещаем, но это нежелательно — в муниципальный дворец культуры с такими выступлениями»,— прокомментировал ситуацию чиновник.

По данным источника «Ъ» в пермской администрации, неформальный запрет на выступления стендаперов на муниципальных площадках все-таки будет. Он будет распространяться на комиков, которые позволяют «неуместные шутки».

О том, что пермские власти пожаловались в администрацию главы РФ на концерт одного из комиков Stand Up и попросили принять меры, чтобы он больше не выступал в Перми, сообщил вчера на заседании местной думы мэр города Алексей Демкин. Он рассказал об этом во время обсуждения депутатами необходимости введения цензуры, однако имя стендапера не назвал.

Екатерина Артемова, Пермь