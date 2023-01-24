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обновлено 11:24

Пермские депутаты заявили о необходимости цензуры

Сегодня на пленарном заседании Пермской думы депутаты вновь подняли тему патриотического воспитания. В частности, депутат Владимир Плотников, ранее уже высказывавшийся по этому вопросу, заявил, что для его эффективного осуществления необходима цензура. «В свое время мы упустили воспитание идеологии. Чтобы его проводить и даже каких-то руководителей ставить, нужна цензура. В эти наши дворцы и точки, где мы воспитываем молодежь, могут просочиться “навальнисты” и будут рассказывать нашим детям, что “Дом-2” — это хорошо, что Моргенштерн (рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, признан в РФ иностранным агентом) — это хорошо. Поэтому нам нужны такие люди, которые бы нормальную идеологию нашим детям объясняли. Нам нужны такие активисты, у которых голова заточена именно на любовь к своей родине, патриотизм, которые не смотрели бы “за забор”, как там американцы живут или европейцы. Мы сейчас все увидели. Спецоперация показала нам, куда мы шли и чего добились. Очень хотелось бы, чтобы мы нормально к этому подходили, и цензура нам очень нужна»,— сказал депутат.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заместитель главы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов отметил, что определенная цензура есть. В качестве примера он привел отмену концертов стендаперов в городском ДК им. Солдатова, которые говорили со сцены сомнительные вещи.

Глава Перми Алексей Демкин уточнил, что речь идет не обо всех стендаперах, а об одном конкретном выступающем. «Услышав от наших коллег, которые принимали участие среди зрителей, посмотрев выступление и собрав еще информацию, мы передали ее в администрацию президента с просьбой этого артиста больше не выпускать на сцену, по крайней мере на пермских площадках. Там интеллекта недостаточно у человека. Те глупости, которые он нес со сцены, вызывали дикий хохот, но для человека, воспитанного в хороших традициях, я считаю, это было сложно назвать юмором»,— рассказал господин Демкин.

Владимир Плотников подчеркнул также, что нужно уделить особое внимание развитию в городе общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Он предложил сделать в каждом районе молодежные советы, которые бы тоже могли способствовать распространению государственной идеологии, и обратил внимание на необходимость усиления роли религии. «Идет борьба между дьяволом и богом, понимаете? Я имею в виду, дьявол — это Запад, который навязывает нам вот это все. Нам нужны нормальные человеческие ценности. Нужно, чтобы священники тоже принимали участие, потому что у нас очень слабая религия. Мы должны воспитывать молодежь, говорить, что у них есть рамки и за “буйки” заплывать нельзя»,— завершил свое выступление парламентарий.

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