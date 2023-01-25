Volvo отзывает около 107 тыс. автомобилей по всему миру

Шведский производитель Volvo Cars (принадлежит китайской Geely) отзывает 106,9 тыс. автомобилей по всему миру из-за неисправности тормозной системы, сообщает Reuters.

Как следует из заявления Национального управления по безопасности дорожного движения США от 19 января, отзыв связан с тем, что «диагностическая ошибка в модуле управления тормозом (BCM2) может привести к отключению антиблокировочной тормозной системы (ABS), электронного контроля устойчивости (ESC) и контроля тяги». При этом американский регулятор не уточнил количество отзываемых автомобилей Volvo.

Представитель шведской компании заявил Reuters, что отзыв затрагивает автомобили модельного ряда 2023 года. Отзываемые модели — C40, XC40, S60, V60, XC60, V90 и XC90.

Кирилл Сарханянц