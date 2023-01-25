С «Гладильщицей» получилось не гладко

В Верховный суд Манхэттена подан иск, в котором утверждается, что картина Пабло Пикассо «Гладильщица» (1904) неправомерно находится во владении Фонда Соломона Р. Гуггенхайма. Согласно иску, картина была в 1938 году продана под принуждением, поскольку ее владелец Карл Адлер вместе с женой Рози Якоби был вынужден бежать из управляемой нацистами Германии. Восемь наследников Адлера (граждане Аргентины и США) требуют вернуть картину или выплатить компенсацию, соизмеримую с ее текущей рыночной ценой, которая составляет от $100 млн до $200 млн. Кира Долинина считает, что предсказать исход дела не так легко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судьбу «Гладильщицы» до ее появления в Музее Гуггенхайма (на фото — картина на выставке 1952 года) теперь будет изучать суд

Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images Судьбу «Гладильщицы» до ее появления в Музее Гуггенхайма (на фото — картина на выставке 1952 года) теперь будет изучать суд

Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images

Ситуация, вроде бы уже ставшая привычной,— судебных дел, в которых наследники собственников-евреев требуют вернуть им украденные, конфискованные или проданные под принуждением в период правления нацистов произведения искусства, много. Иногда, как и в этом случае, речь идет о безусловных шедеврах и центральных экспонатах постоянной экспозиции самых именитых музеев мира. Одного только «Портрета Адель Блох-Бауэр» («Золотой Адели») Климта, покинувшей в 2005 году по решению суда галерею Бельведер в Вене, хватило бы для того, чтобы все музеи сильно напряглись по поводу происхождения своих шедевров.

Однако напрячься им велел и закон — еще в 1998 году Германия и еще 43 государства подписали так называемые «Вашингтонские принципы», по которым обязывались возвращать бывшим владельцам незаконно изъятые у них картины и после истечения срока давности.

Созданы открытые реестры пропавших произведений искусства, множество еврейских организаций и частных лиц занимаются их поиском. В 2016 году в США был принят «Закон о реституции произведений искусства, экспроприированных во время холокоста», согласно которому важнейшим основанием для подобных исков является установление факта, что произведение искусства было продано незаконно или путем вымогательства. Именно на этот закон и опирается иск по поводу «Гладильщицы» Пикассо.

Оснований для иска у наследников Карла Адлера более чем достаточно. Провенанс картины известен и никогда сомнению не подвергался: холст был куплен баден-баденским бизнесменом Адлером в галерее Генриха Таннхаузера в Мюнхене в 1916 году. В 1938 году семья Адлер-Якоби была вынуждена бежать от нацистского режима в Аргентину. Для того чтобы оплатить свое бегство, они срочно распродавали свои активы, включая и картину Пикассо — ее выкупил у Адлера сын Генриха Таннхаузера, Джастин. Тут надо следить за цифрами: в 1938 году Адлеры получают за картину 6887 швейцарских франков (около $1552). Для того чтобы эта цифра заговорила, надо знать, что уже через год полотно будет передано на выставку амстердамскому Stedelijk Museum со страховой оценкой в $20 тыс. А еще через несколько месяцев — нью-йоркскому МоМА со страховой оценкой в $25 тыс. То есть полученная Адлером сумма составляла менее 8% от меньшей из указанных цен на это полотно.

Документы об этих оценках «Гладильщицы» Пикассо приведены в иске к Фонду Гуггенхайма и дают более чем убедительные основания для утверждения истцов, что «Таннхаузер был хорошо осведомлен о бедственном положении Адлера и его семьи» — мол, если бы не преследование нацистов, Адлер никогда бы не продал картину по такой цене.

«Таннхаузер, как ведущий арт-дилер Пикассо, должен был знать, что приобрел картину по бросовой цене»,— говорится в иске.

Фонд Гуггенхайма считает иск «безосновательным». Во-первых, он указывает, что провел углубленное изучение провенанса при передаче картины музею в постоянное владение в 1978 году и что тогда сотрудники музея связались с сыном Адлера, Эриком, и тот «не высказывал никаких опасений по поводу картины или ее продажи». Второй довод и вовсе этически сомнителен: юристы Гуггенхайма напоминают, что и Таннхаузеры были евреями и что они также вынуждены были закрыть свой бизнес в Германии и перенести галерею в Париж в 1935-м. То есть сделка между двумя евреями, согласно этой логике, не может быть «вынужденной» для одной из сторон?

На чью сторону встанет суд, неизвестно. Адвокаты наследников Адлера начали переговоры с Фондом Гуггенхайма еще в 2017 году, то есть срок извещения владельца произведения искусства о том, что оно может быть востребовано в рамках процесса реституции, определенный в шесть лет, соблюден.

Позиция музея пока непоколебима. Однако и основания у иска почти железобетонные, с документами о страховых оценках картины в 1939 году истцам очень повезло.

Для экспозиции музея потеря «Гладильщицы» будет ударом, но не страшным — один только зал Таннхаузера в нью-йоркском Гуггенхайме переполнен шедеврами. Но в разговорах вокруг этого иска есть и еще одна важная нота — то, что евреи имеют право на реституции изъятых всеми способами нацистами у них произведений искусства, бесспорно. Но почему только они? Все музеи полны вещами, в той или иной мере незаконно вывезенными из мест своего обитания. Ну и новости полны такими историями — то Греция требует скульптуры Парфенона у Британии, то Франция обещает отдать все, что навывозила из своих африканских колоний.

Общего решения у проблемы нет и быть не может. Пока единственным способом представляется судебный процесс по каждому конкретному поводу — и тогда, как бы ни оплакивала, скажем, свою «Золотую Адель» Австрия, именно суд ставит точку.

В случае с «Гладильщицей» к тому же точкой могла бы стать выплата компенсации за картину. Пикассо, конечно, самый дорогой из художников ХХ века, но это тоже рабочий вариант.