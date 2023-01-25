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Коммерсантъ FM
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С «Гладильщицей» получилось не гладко

От Фонда Гуггенхайма требуют вернуть картину Пикассо

В Верховный суд Манхэттена подан иск, в котором утверждается, что картина Пабло Пикассо «Гладильщица» (1904) неправомерно находится во владении Фонда Соломона Р. Гуггенхайма. Согласно иску, картина была в 1938 году продана под принуждением, поскольку ее владелец Карл Адлер вместе с женой Рози Якоби был вынужден бежать из управляемой нацистами Германии. Восемь наследников Адлера (граждане Аргентины и США) требуют вернуть картину или выплатить компенсацию, соизмеримую с ее текущей рыночной ценой, которая составляет от $100 млн до $200 млн. Кира Долинина считает, что предсказать исход дела не так легко.

Судьбу «Гладильщицы» до ее появления в Музее Гуггенхайма (на фото — картина на выставке 1952 года) теперь будет изучать суд

Судьбу «Гладильщицы» до ее появления в Музее Гуггенхайма (на фото — картина на выставке 1952 года) теперь будет изучать суд

Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images

Судьбу «Гладильщицы» до ее появления в Музее Гуггенхайма (на фото — картина на выставке 1952 года) теперь будет изучать суд

Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images

Ситуация, вроде бы уже ставшая привычной,— судебных дел, в которых наследники собственников-евреев требуют вернуть им украденные, конфискованные или проданные под принуждением в период правления нацистов произведения искусства, много. Иногда, как и в этом случае, речь идет о безусловных шедеврах и центральных экспонатах постоянной экспозиции самых именитых музеев мира. Одного только «Портрета Адель Блох-Бауэр» («Золотой Адели») Климта, покинувшей в 2005 году по решению суда галерею Бельведер в Вене, хватило бы для того, чтобы все музеи сильно напряглись по поводу происхождения своих шедевров.

Однако напрячься им велел и закон — еще в 1998 году Германия и еще 43 государства подписали так называемые «Вашингтонские принципы», по которым обязывались возвращать бывшим владельцам незаконно изъятые у них картины и после истечения срока давности.

Созданы открытые реестры пропавших произведений искусства, множество еврейских организаций и частных лиц занимаются их поиском. В 2016 году в США был принят «Закон о реституции произведений искусства, экспроприированных во время холокоста», согласно которому важнейшим основанием для подобных исков является установление факта, что произведение искусства было продано незаконно или путем вымогательства. Именно на этот закон и опирается иск по поводу «Гладильщицы» Пикассо.

Оснований для иска у наследников Карла Адлера более чем достаточно. Провенанс картины известен и никогда сомнению не подвергался: холст был куплен баден-баденским бизнесменом Адлером в галерее Генриха Таннхаузера в Мюнхене в 1916 году. В 1938 году семья Адлер-Якоби была вынуждена бежать от нацистского режима в Аргентину. Для того чтобы оплатить свое бегство, они срочно распродавали свои активы, включая и картину Пикассо — ее выкупил у Адлера сын Генриха Таннхаузера, Джастин. Тут надо следить за цифрами: в 1938 году Адлеры получают за картину 6887 швейцарских франков (около $1552). Для того чтобы эта цифра заговорила, надо знать, что уже через год полотно будет передано на выставку амстердамскому Stedelijk Museum со страховой оценкой в $20 тыс. А еще через несколько месяцев — нью-йоркскому МоМА со страховой оценкой в $25 тыс. То есть полученная Адлером сумма составляла менее 8% от меньшей из указанных цен на это полотно.

Документы об этих оценках «Гладильщицы» Пикассо приведены в иске к Фонду Гуггенхайма и дают более чем убедительные основания для утверждения истцов, что «Таннхаузер был хорошо осведомлен о бедственном положении Адлера и его семьи» — мол, если бы не преследование нацистов, Адлер никогда бы не продал картину по такой цене.

«Таннхаузер, как ведущий арт-дилер Пикассо, должен был знать, что приобрел картину по бросовой цене»,— говорится в иске.

Фонд Гуггенхайма считает иск «безосновательным». Во-первых, он указывает, что провел углубленное изучение провенанса при передаче картины музею в постоянное владение в 1978 году и что тогда сотрудники музея связались с сыном Адлера, Эриком, и тот «не высказывал никаких опасений по поводу картины или ее продажи». Второй довод и вовсе этически сомнителен: юристы Гуггенхайма напоминают, что и Таннхаузеры были евреями и что они также вынуждены были закрыть свой бизнес в Германии и перенести галерею в Париж в 1935-м. То есть сделка между двумя евреями, согласно этой логике, не может быть «вынужденной» для одной из сторон?

На чью сторону встанет суд, неизвестно. Адвокаты наследников Адлера начали переговоры с Фондом Гуггенхайма еще в 2017 году, то есть срок извещения владельца произведения искусства о том, что оно может быть востребовано в рамках процесса реституции, определенный в шесть лет, соблюден.

Позиция музея пока непоколебима. Однако и основания у иска почти железобетонные, с документами о страховых оценках картины в 1939 году истцам очень повезло.

Для экспозиции музея потеря «Гладильщицы» будет ударом, но не страшным — один только зал Таннхаузера в нью-йоркском Гуггенхайме переполнен шедеврами. Но в разговорах вокруг этого иска есть и еще одна важная нота — то, что евреи имеют право на реституции изъятых всеми способами нацистами у них произведений искусства, бесспорно. Но почему только они? Все музеи полны вещами, в той или иной мере незаконно вывезенными из мест своего обитания. Ну и новости полны такими историями — то Греция требует скульптуры Парфенона у Британии, то Франция обещает отдать все, что навывозила из своих африканских колоний.

Общего решения у проблемы нет и быть не может. Пока единственным способом представляется судебный процесс по каждому конкретному поводу — и тогда, как бы ни оплакивала, скажем, свою «Золотую Адель» Австрия, именно суд ставит точку.

В случае с «Гладильщицей» к тому же точкой могла бы стать выплата компенсации за картину. Пикассо, конечно, самый дорогой из художников ХХ века, но это тоже рабочий вариант.

Фотогалерея

Жизнь и творчество Пабло Пикассо

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Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в испанском городе Малага. При крещении мальчик получил имя Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Отец был учителем рисования и приобщил сына к живописи. В восемь лет Пикассо написал первую картину маслом и назвал ее «Пикадор». Художник до конца жизни не расставался с этим небольшим по размеру холстом

Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в испанском городе Малага. При крещении мальчик получил имя Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Отец был учителем рисования и приобщил сына к живописи. В восемь лет Пикассо написал первую картину маслом и назвал ее «Пикадор». Художник до конца жизни не расставался с этим небольшим по размеру холстом

Фото: AP

По настоянию отца Пикассо сдал экзамены в школу изящных искусств Ла-Лонха. Несмотря на то, что юноша был еще молод для обучения там (на тот момент ему было 14 лет), он блестяще сдал вступительные экзамены и был принят. Первые работы художник подписывал фамилией отца — Ruiz Blasco, а позднее выбрал в качестве творческого псевдонима фамилию матери — Picasso. В 1897 году Пикассо уехал в Мадрид и поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо

По настоянию отца Пикассо сдал экзамены в школу изящных искусств Ла-Лонха. Несмотря на то, что юноша был еще молод для обучения там (на тот момент ему было 14 лет), он блестяще сдал вступительные экзамены и был принят. Первые работы художник подписывал фамилией отца — Ruiz Blasco, а позднее выбрал в качестве творческого псевдонима фамилию матери — Picasso. В 1897 году Пикассо уехал в Мадрид и поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо

Фото: AP / J.J. Levy

В 1900 году, после посещения Всемирной выставки в Париже, Пикассо начинает экспериментировать с цветом. В истории искусств раннее творчество художника разделили на два этапа: «голубой» — наполненный мрачными мотивами и холодными красками, и «розовый» — с преобладанием розовых тонов и мотивами странствия и поиска

В 1900 году, после посещения Всемирной выставки в Париже, Пикассо начинает экспериментировать с цветом. В истории искусств раннее творчество художника разделили на два этапа: «голубой» — наполненный мрачными мотивами и холодными красками, и «розовый» — с преобладанием розовых тонов и мотивами странствия и поиска

Фото: AP

«Сначала человек демонстрирует все лучшее, что в нем есть, потом он демонстрирует то, что есть на самом деле. В каждом человеке есть дурной характер, странные черты и заморочки, но в некоторых есть и божественное начало. Если божественного не достаточно, чтобы стоило терпеть человеческое, искусства не получится. Как только человеческие черты начинают перевешивать, Муза превращается в назойливую бабу»

«Сначала человек демонстрирует все лучшее, что в нем есть, потом он демонстрирует то, что есть на самом деле. В каждом человеке есть дурной характер, странные черты и заморочки, но в некоторых есть и божественное начало. Если божественного не достаточно, чтобы стоило терпеть человеческое, искусства не получится. Как только человеческие черты начинают перевешивать, Муза превращается в назойливую бабу»

Фото: AP

После экспериментов с цветом Пабло Пикассо переключился на анализ формы. Начиная с 1905 года в его картинах уже заметны деформация и деструкция натуры. В 1907 году вместе с Жоржем Браком Пикассо выводит основные постулаты кубизма — художественного направления, отвергавшего традиции натурализма и изобразительно-познавательную функцию искусства&lt;br> На фото: с чилийским поэтом Пабло Нерудой

После экспериментов с цветом Пабло Пикассо переключился на анализ формы. Начиная с 1905 года в его картинах уже заметны деформация и деструкция натуры. В 1907 году вместе с Жоржем Браком Пикассо выводит основные постулаты кубизма — художественного направления, отвергавшего традиции натурализма и изобразительно-познавательную функцию искусства
На фото: с чилийским поэтом Пабло Нерудой

Фото: AP

В 1916 году сценарист Жан Кокто и композитор Эрик Сати привлекли Пикассо к постановке балета «Парад» для «Русского балета» Сергея Дягилева. Художник делал костюмы для танцоров и декорации к спектаклю. Критики неоднозначно восприняли новаторские идеи создателей «Парада». Критик Лео Польдес писал о постановке: «Геометрический мазила и пачкун Пикассо вылез на передний план сцены, в то время как талантливые художники смиренно ждут, пока их выставят». При этом Сергей Дягилев был доволен результатом, поэтому сотрудничество художника и балетной труппы продолжилось

В 1916 году сценарист Жан Кокто и композитор Эрик Сати привлекли Пикассо к постановке балета «Парад» для «Русского балета» Сергея Дягилева. Художник делал костюмы для танцоров и декорации к спектаклю. Критики неоднозначно восприняли новаторские идеи создателей «Парада». Критик Лео Польдес писал о постановке: «Геометрический мазила и пачкун Пикассо вылез на передний план сцены, в то время как талантливые художники смиренно ждут, пока их выставят». При этом Сергей Дягилев был доволен результатом, поэтому сотрудничество художника и балетной труппы продолжилось

Фото: AP / J.J. Levy

Во время работы над декорациями к балету Пабло Пикассо познакомился с танцовщицей Ольгой Хохловой. Они поженились в 1918 году в русской церкви в Париже. Через три года у них родился сын Пауло. Семья распалась в 1935 году

Во время работы над декорациями к балету Пабло Пикассо познакомился с танцовщицей Ольгой Хохловой. Они поженились в 1918 году в русской церкви в Париже. Через три года у них родился сын Пауло. Семья распалась в 1935 году

Фото: AP

После этого у Пабло Пикассо было несколько продолжительных романов. В 1935 году у него родилась дочь Майа от Мари-Терез Вальтер. В 1947 во время романа с художницей Франсуазой Жило родился второй сын Клод, а позднее — дочь Палома&lt;br>На фото: Пабло Пикассо с Франсуазой Жило и их детьми

После этого у Пабло Пикассо было несколько продолжительных романов. В 1935 году у него родилась дочь Майа от Мари-Терез Вальтер. В 1947 во время романа с художницей Франсуазой Жило родился второй сын Клод, а позднее — дочь Палома
На фото: Пабло Пикассо с Франсуазой Жило и их детьми

Фото: AP

«Для меня существует лишь два типа женщин: богини и тряпки для вытирания ног»

«Для меня существует лишь два типа женщин: богини и тряпки для вытирания ног»

Фото: AP

«Вдохновение существует, но оно приходит во время работы»

«Вдохновение существует, но оно приходит во время работы»

Фото: AP

С середины 1920-х годов и до Второй мировой войны в творчестве Пикассо наступает период нервных поисков, которые иногда называют сюрреалистическим периодом. Художник теряет контроль над формой, рисует абстрактные картины, образы на которых раздуты до абсурда. В то же время он начинает экспериментировать со скульптурой, в которой также отражаются тревожные настроения — монструозные формы, сочетающие реализм и абсурд

С середины 1920-х годов и до Второй мировой войны в творчестве Пикассо наступает период нервных поисков, которые иногда называют сюрреалистическим периодом. Художник теряет контроль над формой, рисует абстрактные картины, образы на которых раздуты до абсурда. В то же время он начинает экспериментировать со скульптурой, в которой также отражаются тревожные настроения — монструозные формы, сочетающие реализм и абсурд

Фото: AP

В 1937 году Пабло Пикассо создает одно из своих самых масштабных произведений — полотно под названием «Герника». Вызванные бомбардировками этого города переживания были воплощены формой и цветом. Предстоящая война начинает лейтмотивом проходить через все работы Пикассо этого периода

В 1937 году Пабло Пикассо создает одно из своих самых масштабных произведений — полотно под названием «Герника». Вызванные бомбардировками этого города переживания были воплощены формой и цветом. Предстоящая война начинает лейтмотивом проходить через все работы Пикассо этого периода

Фото: AP

«Дайте мне музей и я заполню его»&lt;br>После войны творческий гений Пикассо успокаивается, становится более смиренным. Художник начинает работать с керамикой. Работы последних 15 лет жизни художника сложно отнести к какому-либо направлению, они разнообразны по жанрам

«Дайте мне музей и я заполню его»
После войны творческий гений Пикассо успокаивается, становится более смиренным. Художник начинает работать с керамикой. Работы последних 15 лет жизни художника сложно отнести к какому-либо направлению, они разнообразны по жанрам

Фото: AP / H. Babout

Последней женой испанского живописца стала Жаклин Рок (на фото). Они заключили брак, когда Пикассо было уже 80 лет. После смерти супруга Жаклин Рок покончила жизнь самоубийством

Последней женой испанского живописца стала Жаклин Рок (на фото). Они заключили брак, когда Пикассо было уже 80 лет. После смерти супруга Жаклин Рок покончила жизнь самоубийством

Фото: AP

Пабло Пикассо скончался 8 апреля 1973 года в Мужене (Франция) на своей вилле Нотр-Дам-де-Ви. Ему был 91 год. Художник похоронен возле принадлежавшего ему замка Вовенарт

Пабло Пикассо скончался 8 апреля 1973 года в Мужене (Франция) на своей вилле Нотр-Дам-де-Ви. Ему был 91 год. Художник похоронен возле принадлежавшего ему замка Вовенарт

Фото: AP

«Художник — это человек, который пишет то, что можно продать. А хороший художник — это человек, который продает то, что пишет»&lt;br>По данным Музея современного искусства в Нью-Йорке, за свою долгую жизнь Пабло Пикассо создал около 20 тыс. работ. Кроме того, искусствоведы признают испанского живописца самым дорогим художником в мире. В частности, его «Алжирские женщины (версия О)» установили на аукционе Christie’s в мае 2015 году абсолютный рекорд стоимости произведения искусства. Картина была продана за $179,3 млн

«Художник — это человек, который пишет то, что можно продать. А хороший художник — это человек, который продает то, что пишет»
По данным Музея современного искусства в Нью-Йорке, за свою долгую жизнь Пабло Пикассо создал около 20 тыс. работ. Кроме того, искусствоведы признают испанского живописца самым дорогим художником в мире. В частности, его «Алжирские женщины (версия О)» установили на аукционе Christie’s в мае 2015 году абсолютный рекорд стоимости произведения искусства. Картина была продана за $179,3 млн

Фото: AP

В мире открыто несколько музеев Пикассо, коллекции которых состоят в основном из произведений испанского живописца: в Барселоне (открыт в 1963 году), в Париже (1980) и в родной для Пикассо Малаге (2003)

В мире открыто несколько музеев Пикассо, коллекции которых состоят в основном из произведений испанского живописца: в Барселоне (открыт в 1963 году), в Париже (1980) и в родной для Пикассо Малаге (2003)

Фото: AP

«Настоящие художники — Рембрандт, Джотто, а я лишь клоун. Будущее в искусстве за теми, кто сумеет кривляться»

«Настоящие художники — Рембрандт, Джотто, а я лишь клоун. Будущее в искусстве за теми, кто сумеет кривляться»

Фото: AP

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Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в испанском городе Малага. При крещении мальчик получил имя Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Отец был учителем рисования и приобщил сына к живописи. В восемь лет Пикассо написал первую картину маслом и назвал ее «Пикадор». Художник до конца жизни не расставался с этим небольшим по размеру холстом

Фото: AP

По настоянию отца Пикассо сдал экзамены в школу изящных искусств Ла-Лонха. Несмотря на то, что юноша был еще молод для обучения там (на тот момент ему было 14 лет), он блестяще сдал вступительные экзамены и был принят. Первые работы художник подписывал фамилией отца — Ruiz Blasco, а позднее выбрал в качестве творческого псевдонима фамилию матери — Picasso. В 1897 году Пикассо уехал в Мадрид и поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо

Фото: AP / J.J. Levy

В 1900 году, после посещения Всемирной выставки в Париже, Пикассо начинает экспериментировать с цветом. В истории искусств раннее творчество художника разделили на два этапа: «голубой» — наполненный мрачными мотивами и холодными красками, и «розовый» — с преобладанием розовых тонов и мотивами странствия и поиска

Фото: AP

«Сначала человек демонстрирует все лучшее, что в нем есть, потом он демонстрирует то, что есть на самом деле. В каждом человеке есть дурной характер, странные черты и заморочки, но в некоторых есть и божественное начало. Если божественного не достаточно, чтобы стоило терпеть человеческое, искусства не получится. Как только человеческие черты начинают перевешивать, Муза превращается в назойливую бабу»

Фото: AP

После экспериментов с цветом Пабло Пикассо переключился на анализ формы. Начиная с 1905 года в его картинах уже заметны деформация и деструкция натуры. В 1907 году вместе с Жоржем Браком Пикассо выводит основные постулаты кубизма — художественного направления, отвергавшего традиции натурализма и изобразительно-познавательную функцию искусства
На фото: с чилийским поэтом Пабло Нерудой

Фото: AP

В 1916 году сценарист Жан Кокто и композитор Эрик Сати привлекли Пикассо к постановке балета «Парад» для «Русского балета» Сергея Дягилева. Художник делал костюмы для танцоров и декорации к спектаклю. Критики неоднозначно восприняли новаторские идеи создателей «Парада». Критик Лео Польдес писал о постановке: «Геометрический мазила и пачкун Пикассо вылез на передний план сцены, в то время как талантливые художники смиренно ждут, пока их выставят». При этом Сергей Дягилев был доволен результатом, поэтому сотрудничество художника и балетной труппы продолжилось

Фото: AP / J.J. Levy

Во время работы над декорациями к балету Пабло Пикассо познакомился с танцовщицей Ольгой Хохловой. Они поженились в 1918 году в русской церкви в Париже. Через три года у них родился сын Пауло. Семья распалась в 1935 году

Фото: AP

После этого у Пабло Пикассо было несколько продолжительных романов. В 1935 году у него родилась дочь Майа от Мари-Терез Вальтер. В 1947 во время романа с художницей Франсуазой Жило родился второй сын Клод, а позднее — дочь Палома
На фото: Пабло Пикассо с Франсуазой Жило и их детьми

Фото: AP

«Для меня существует лишь два типа женщин: богини и тряпки для вытирания ног»

Фото: AP

«Вдохновение существует, но оно приходит во время работы»

Фото: AP

С середины 1920-х годов и до Второй мировой войны в творчестве Пикассо наступает период нервных поисков, которые иногда называют сюрреалистическим периодом. Художник теряет контроль над формой, рисует абстрактные картины, образы на которых раздуты до абсурда. В то же время он начинает экспериментировать со скульптурой, в которой также отражаются тревожные настроения — монструозные формы, сочетающие реализм и абсурд

Фото: AP

В 1937 году Пабло Пикассо создает одно из своих самых масштабных произведений — полотно под названием «Герника». Вызванные бомбардировками этого города переживания были воплощены формой и цветом. Предстоящая война начинает лейтмотивом проходить через все работы Пикассо этого периода

Фото: AP

«Дайте мне музей и я заполню его»
После войны творческий гений Пикассо успокаивается, становится более смиренным. Художник начинает работать с керамикой. Работы последних 15 лет жизни художника сложно отнести к какому-либо направлению, они разнообразны по жанрам

Фото: AP / H. Babout

Последней женой испанского живописца стала Жаклин Рок (на фото). Они заключили брак, когда Пикассо было уже 80 лет. После смерти супруга Жаклин Рок покончила жизнь самоубийством

Фото: AP

Пабло Пикассо скончался 8 апреля 1973 года в Мужене (Франция) на своей вилле Нотр-Дам-де-Ви. Ему был 91 год. Художник похоронен возле принадлежавшего ему замка Вовенарт

Фото: AP

«Художник — это человек, который пишет то, что можно продать. А хороший художник — это человек, который продает то, что пишет»
По данным Музея современного искусства в Нью-Йорке, за свою долгую жизнь Пабло Пикассо создал около 20 тыс. работ. Кроме того, искусствоведы признают испанского живописца самым дорогим художником в мире. В частности, его «Алжирские женщины (версия О)» установили на аукционе Christie’s в мае 2015 году абсолютный рекорд стоимости произведения искусства. Картина была продана за $179,3 млн

Фото: AP

В мире открыто несколько музеев Пикассо, коллекции которых состоят в основном из произведений испанского живописца: в Барселоне (открыт в 1963 году), в Париже (1980) и в родной для Пикассо Малаге (2003)

Фото: AP

«Настоящие художники — Рембрандт, Джотто, а я лишь клоун. Будущее в искусстве за теми, кто сумеет кривляться»

Фото: AP

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  • Газета «Коммерсантъ» №14 от 26.01.2023, стр. 11

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