Экс-глава исправительной колонии в Константиновске осужден на 2 года условно

Бывший начальник ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Ростовской области в городе Константиновске Антон Белов осужден на два года условно с испытательным сроком на год за незаконное изготовление оружия в колонии, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

По данным ведомства, Антону Белову был предъявлен ряд обвинений по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана). Правоохранительные органы смогли доказали вину осужденного по всем указанным обвинениям.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что осужденный организовал на территории колонии производство холодного оружия. С апреля 2021 года по февраль 2022 года заключенные успели изготовить 30 экземпляров. Также в режимном учреждении наладили выпуск сувенирной продукции.

«За изготовление и продажу изделий бывший начальник получил от заказчика денежные средства в сумме более 375 тыс. руб., однако внес на расчетный счет исправительного учреждения только часть полученных средств, остальной суммой он распорядился по собственному усмотрению», — сообщает следственный комитет.

Антон Белов возглавлял ИК № 5 с 21 апреля 2021 года.

Анастасия Назарова