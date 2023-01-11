Оружие нашлось и в колонии

В Ростовской области бывшего начальника расположенной в Константиновске исправительной колонии №5 Антона Белова будут судить по статьям о превышении должностных полномочий, изготовлении холодного оружия и причинении имущественного ущерба. По данным следствия, подполковник организовал производство осужденными ножей, стилетов, шашек и других подобных предметов. На стадии следствия он признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Усть-Донецкий районный суд Ростовской области поступило уголовное дело в отношении Антона Белова, бывшего начальника ИК-5, расположенной в городе Константиновске. Он подозревается в незаконной организации изготовления холодного оружия (ч. 4. ст. 223 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Дело в отношении Антона Белова было возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Ростовской области в марте прошлого года. Вскоре после этого подполковник был уволен из уголовно-исполнительной системы, сообщили «Ъ» в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области.

Подполковник внутренней службы Антон Белов был назначен на должность начальника ИК-5 в апреле 2021 года. По версии следствия, в это же время в колонии началось изготовление холодного оружия — ножей, стилетов, шашек и пр.

В сообщении пресс-службы регионального УФСБ России заявлялось, что помещение и оборудование для производства этих изделий на территории колонии были предоставлены осужденным по указанию господина Белова. «Он же непосредственно организовал поставки сырья и материалов, используемых в изготовлении холодного оружия, отдавал распоряжения об изготовлении конкретных предметов, обеспечивал вынос готовых изделий с территории исправительной колонии. Средствами от продажи указанных изделий начальник учреждения распоряжался по личному усмотрению»,— говорилось в сообщении ведомства.

В материалах дела указано, что у учреждения не было лицензии на производство подобных предметов.

«В колонии могли производить сувенирную продукцию, но лицензии на производство холодного оружия не было»,— пояснил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

Заключенные делали оружие до февраля 2022 года, пока работу цеха не пресекли оперативники УФСБ.

После возбуждения дела дома и на рабочем месте у начальника ИК-5 прошли обыски, в ходе которых оперативники изъяли более 39 предметов. «По результатам исследований, проведенных ЭКЦ ГУ МВД России по Ростовской области, 30 из них являются холодным оружием»,— сказано в сообщении УФСБ.

«Следствие не определяло, куда конкретно поставлялось оружие и какая прибыль была извлечена от его производства. Но есть, например, конкретные данные о нарушениях при производстве четок. Для одного ИП заключенные сделали партию в деревообрабатывающем цеху. Белов получил за готовую продукцию 376 тыс. руб., а на расчетный счет ИК внес только 48 тыс. руб. как за ремонт четок»,— отметил источник «Ъ» в правоохранительных органах.

На стадии следствия Антон Белов признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Как пояснил его адвокат Игорь Пронченко, суд не будет исследовать материалы уголовного дела, а рассмотрит только сведения, характеризующие личность подсудимого.

Кристина Федичкина